Rettungseinsätze überschatten Günter-Rekord! FC St. Pauli verliert auch beim SC Freiburg

Freiburg - Das Aufbäumen kam zu spät! Erst als der FC St. Pauli am Sonntag bereits mit 0:2 beim SC Freiburg zurücklag, traute er sich endlich auch offensiv etwas zu. Mehr als der Anschlusstreffer sprang am Ende bei der 1:2-Niederlage, der siebten Liga-Pleite in Folge, nicht mehr heraus.

Vor der Partie wurde Christian Günter (2.v.r.) als neuer Rekordspieler des SC Freiburg geehrt. Gegen St. Pauli bestritt er sein 441. Pflichtspiel für den Sportclub. © Philipp von Ditfurth/dpa

Bevor es im Europa-Park-Stadion aber losging, wurde Freiburgs Kapitän Christian Günter geehrt. Mit seinem Einsatz am Sonntag wurde er zum Rekordspieler seines Vereins - er bestritt sein 441. Pflichtspiel für den Sportclub!

Auf dem Rasen entwickelte sich schnell eine einseitige Partie. Aus einer stabilen Defensive heraus wollte St. Pauli Nadelstiche setzen, scheiterte aber schon beim Versuch, den Ball überhaupt in die Nähe des gegnerischen Strafraums zu bringen.

"Wir haben es die ersten 30 Minuten ganz gut weg verteidigt", erklärte Trainer Alexander Blessin nach der Partie am DAZN-Mikro. "In manchen Momenten hat uns aber der Vorwärtsdrang gefehlt."

Freiburg hingegen tat sich gegen die tief stehenden Kiezkicker schwer, kam aus dem Spiel heraus nur durch Jan-Niklas Beste (14.) und Yuito Suzuki (28.) zu Chancen. Letzterer sollte am Ende der ersten Hälfte aber noch eine wichtige Rolle einnehmen.

"Es war dann ärgerlich, wie wir das Tor kriegen aus dem Eckball", gab Blessin zu. Die Hereingabe klärte sein Keeper Nikola Vasilj nur unzureichend und genau vor die Füße von Suzuki, der volley zur Führung traf. "Er geht eher wie beim Beachvolleyball hoch und pritscht ihn vielleicht so nur ein bisschen weg. Der Ball muss da schon in eine andere Region gehen", monierte der FCSP-Coach. Es war der dritte Fehler im dritten Spiel in Folge von Vasilj.