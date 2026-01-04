Sportchef Bornemann verrät: Das sind die Transferpläne des FC St. Pauli

Der FC St. Pauli sieht sich für die restliche Saison gerüstet, auch wenn es hier und da noch Probleme gibt. Sportchef Andreas Bornemann bezog Stellung.

Von Robert Stoll

Hamburg - Was führt er im Schilde? Bislang hat Andreas Bornemann (54) zweimal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Nach dem torlosen Testkick gegen Werder Bremen nahm St. Paulis Sportchef Stellung zu zahlreichen Gerüchten und sprach auch über mögliche Abgänge.

Sportchef Andreas Bornemann (54) hat nach dem Testspiel gegen Werder Bremen über die Transferpläne des FC St. Pauli gesprochen. © WITTERS Mit dem einzigen Testspiel vor dem Start der weiteren Saison war Bornemann durchaus zufrieden. "Die wenigen Chancen, die es gab, waren auf unserer Seite. Wir hätten das Spiel durchaus gewinnen können", lautete sein Fazit direkt nach der Partie. Was aber deutlich wurde, war wieder einmal die fehlende Durchschlagskraft des FC St. Pauli in der Offensive beziehungsweise die mangelnde Qualität im Abschluss. Durch den Ausfall von Andréas Hountondji (23), wo die Dauer noch unklar ist, hält der 54-Jährige die Augen und Ohren offen. Ein Name, der dabei immer fällt, ist Morgan Guilavogui (27), der bereits in der vergangenen Saison leihweise am Millerntor überzeugte. "Den würden wir wahrscheinlich abholen, wenn es möglich wäre", äußerte sich Bornemann zu den Gerüchten, stellte aber auch klar, dass eine Rückkehr nahezu ausgeschlossen ist. FC St. Pauli FC St. Pauli: So läuft es für Scott Banks bei Blackpool Beim Überraschungstabellenführer der Ligue 1, RC Lens, kommt der Angreifer zwar nur als Joker zum Einsatz, aber das regelmäßig. Entsprechend könne er sich nicht vorstellen, dass die Franzosen ihn abgeben werden. "Im Moment ist relativ wenig erkennbar, dass da was geht", erklärte Bornemann. Und falls doch, könne St. Pauli die geforderte Ablöse wohl nicht stemmen, mutmaßte er weiter.

St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann stellt klar: Eric Smith bleibt