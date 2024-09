Saad überragend! FC St. Pauli schlägt beim SC Freiburg eiskalt zu

Der favorisierte Sportclub hatte in der Anfangsphase viel Ballbesitz, fand gegen die dicht gestaffelte FCSP-Defensive aber keine Räume. Auf der Gegenseite nutzten die Kiezkicker den ersten Angriff und gingen in Führung (12. Minute).

Elias Saad war vom SC Freiburg nicht zu stoppen. © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie es nicht anders zu erwarten war, kam der Sportclub mutiger und zielstrebiger aus der Kabine, die klaren Torchancen blieben aber aus. Wie aus dem Nichts fiel der vermeintliche Anschlusstreffer (62.), doch SCF-Verteidiger Philipp Lienhart stand beim Freistoß von Vincenzo Grifo im Abseits.

Die Partie kannte aber nur noch eine Richtung, Freiburg hatte bisweilen 71 Prozent Ballbesitz, aber St. Paulis Bollwerk hielt.

In der 73. Minute fiel die Entscheidung. Saad wurde in der eigenen Hälfte auf die Reise geschickt, ließ am gegnerischen Strafraum mehrere Gegenspieler stehen und erzielte unter Mithilfe von Freiburgs Keeper Noah Atubolu das 3:0 und damit seinen ersten Bundesliga-Doppelpack.

Kurz vor dem Abpfiff hatte St. Pauli zum zweiten Mal Glück. Ritsu Duan traf, doch Vorlagengeber Lucas Höler stand im Abseits - der Kölner griff erneut ein und lag richtig.

Mit dem 3:0-Sieg der Hamburger erfüllte sich der Wunsch der Familie Eggestein nicht. So gewann am Ende der jüngere Johannes gegen Maximilian, der am Samstag sein 100. Pflichtspiel für den Sportclub bestritt. Zudem holte St. Pauli den ersten Dreier in der Bundesliga seit dem Derby-Sieg im Februar 2011 beim HSV.