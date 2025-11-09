Schafft der FC St. Pauli beim SC Freiburg erneut die Kehrtwende?

Hamburg/Freiburg - Kann die Talfahrt gestoppt werden? Der FC St. Pauli hofft am Sonntag (15.30 Uhr) beim SC Freiburg auf eine Wiederholung der Ereignisse aus dem Vorjahr.

In der Vorsaison holte der FC St. Pauli beim SC Freiburg seinen ersten Saisonsieg. Torschütze damals: Oladapo Afolayan.

In der Vorsaison waren die Kiezkicker am fünften Spieltag mit nur einem mickrigen Zähler aus vier Partien ins Breisgau gereist, zurück ging es mit dem ersten Dreier der Saison. Durch einen Doppelpack von Elias Saad (25) und einem Treffer von Oladapo Afolayan (28) hieß es am Ende 3:0 für St. Pauli.

Auch damals hatte nach dem Saisonstart wohl kaum jemand auf die Gäste auch nur einen Pfifferling gesetzt. "Es ist natürlich schwierig in Freiburg zu gewinnen", wusste auch Hauke Wahl (31). "Aber ich kann mich ans letzte Jahr erinnern. Da haben auch nicht viele auf uns gewettet. Und wir sind erfolgreich nach Hause gefahren und haben so den Turnaround geschafft.

Gleiches erhoffen sich die Kiezkicker eben auch am Sonntag. Nach sechs Liga-Pleiten in Folge und seit 418 Minuten ohne eigenen Treffer soll beim Sportclub die Talfahrt ein Ende finden.

Bei den Freiburgern stellt sich die Frage, wie sie das Europa-League-Spiel unter der Woche in Nizza (3:1) verkraftet haben und mit welcher Elf sie auflaufen werden. "Sie wechseln viel durch, für uns wird interessant sein, wer spielt", erklärte Trainer Alexander Blessin (52).

In erster Linie wird es dem 52-Jährigen aber darum gehen, endlich wieder Stabilität in die zuletzt wacklige Defensive zu bekommen. "Es geht um die einfachen, banalen Dinge. Wir wollen uns aus einer taktisch guten Formation gegenseitig helfen und nur so kommen wir da raus", so der FCSP-Coach. Denn genau so hatte es eben in der vergangenen Saison schon funktioniert.

