Schlammschlacht und Torfestival gegen Regionalligist: FC St. Pauli meistert ersten Test unter Trainer Rapp

Hamburg - Der FC St. Pauli bestritt fünf Tage nach Beginn der Vorbereitung am Dienstagabend sein erstes Testspiel gegen Altona 93. Die Kiezkicker siegten auf der matschigen Adolf-Jäger-Kampfbahn mit 6:2 (3:2).

Marcel Rapp (47) stand am Dienstagabend das erste Mal als Trainer des FC St. Pauli an der Seitenlinie. © WITTERS

Zum Start der Testpartie hatte der Wettergott die Stimmung ein wenig vermiest - ein dickes Gewitter brachte Dauerregen, der vor allem in den Zuschauerbereichen des Sportplatzes des Regionalligisten für eine große Schlammschlacht sorgte.

Es war nicht nur die erste Partie nach dem Abstieg in die zweite Liga, sondern auch die erste für St. Paulis neuen Coach Marcel Rapp.

Der 47-Jährige hat nach der verpatzten vergangenen Bundesliga-Saison den ehemaligen Trainer Alexander Blessin (53) abgelöst.

Insgesamt kann man von einer unterhaltsamen Partie sprechen, in der sich die Spieler vor allem auf den Positionen, in denen sie sich am wohlsten fühlen, etwas austoben konnten, so Rapp nach der Begegnung. Ein konkreter Ansatz für Pflichtspiele in der kommenden Saison habe es dabei noch nicht gegeben.

So agierten beispielsweise sowohl David Nemeth als auch Neuankömmling Marcus Mathisen beide als zentrale Innenverteidiger. Wen er eher auf der Position sieht, könne er so früh noch nicht sagen. "Die können beide alles spielen. Wir wollen uns einfach finden. Wir wollen nach der Idee Fußball spielen. Das dauert. Deswegen ist jedes Spiel, was wir machen, einfach wichtig", erklärte Rapp.