St. Pauli hat erstes Training hinter sich: Neu-Coach Marcel Rapp will "Taten folgen lassen"

Hamburg - An der Kollaustraße rollt wieder der Ball: Der FC St. Pauli ist am Donnerstag mit der ersten Trainingseinheit in die Vorbereitung auf die kommende Saison gestartet. 24 Spieler und Neu-Trainer Marcel Rapp (47) präsentierten sich erholt und voller Tatendrang.

Der FC St. Pauli hat am Donnerstag die erste Trainingseinheit der Saison-Vorbereitung bestritten. Mittendrin: Neu-Coach Marcel Rapp (47, M.). © WITTERS

Vor rund 100 Fans betraten die Akteure gegen 17.40 Uhr bei hochsommerlichen Temperaturen den heiligen Rasen. Trotz der Hitze ließ der neue Coach - seit Anfang Juni in Amt und Würden - 21 Feldspieler sowie drei Keeper ziemlich genau anderthalb Stunden schwitzen.

Verzichten musste Rapp dabei neben den WM-Fahrern Jackson Irvine (33), Connor Metcalfe (26) und Eric Smith (29) auch auf Manolis Saliakas (29), dessen Frau hochschwanger ist. Mathias Pereira Lage (29) wird mit seinem Kreuzbandriss noch bis Ende des Jahres fehlen. Der bisher einzige Neuzugang Sam Klein (22) war hingegen mit von der Partie.

Teil der ersten Einheit waren verschiedene Pass- und Spielformen, bei denen vor allem der eigene Ballbesitz im Vordergrund stand. An zwischenzeitlichen Tempoläufen ohne Spielgerät kamen die Kiezkicker allerdings nicht vorbei - typisch Vorbereitung eben.

In einer Medienrunde zog Rapp anschließend ein positives Fazit der ersten Einheit und seiner ersten Wochen im Verein. "Alle haben eine gute Energie, das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Jetzt müssen wir Taten folgen lassen", betonte der Ex-Coach von Holstein Kiel.