St. Pauli hat erstes Training hinter sich: Neu-Coach Marcel Rapp will "Taten folgen lassen"

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Der FC St. Pauli hat am Donnerstag die erste Trainingseinheit der neuen Saison bestritten. Neben Neu-Coach Marcel Rapp war auch Neuzugang Sam Klein mit dabei.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - An der Kollaustraße rollt wieder der Ball: Der FC St. Pauli ist am Donnerstag mit der ersten Trainingseinheit in die Vorbereitung auf die kommende Saison gestartet. 24 Spieler und Neu-Trainer Marcel Rapp (47) präsentierten sich erholt und voller Tatendrang.

Der FC St. Pauli hat am Donnerstag die erste Trainingseinheit der Saison-Vorbereitung bestritten. Mittendrin: Neu-Coach Marcel Rapp (47, M.).
Der FC St. Pauli hat am Donnerstag die erste Trainingseinheit der Saison-Vorbereitung bestritten. Mittendrin: Neu-Coach Marcel Rapp (47, M.).  © WITTERS

Vor rund 100 Fans betraten die Akteure gegen 17.40 Uhr bei hochsommerlichen Temperaturen den heiligen Rasen. Trotz der Hitze ließ der neue Coach - seit Anfang Juni in Amt und Würden - 21 Feldspieler sowie drei Keeper ziemlich genau anderthalb Stunden schwitzen.

Verzichten musste Rapp dabei neben den WM-Fahrern Jackson Irvine (33), Connor Metcalfe (26) und Eric Smith (29) auch auf Manolis Saliakas (29), dessen Frau hochschwanger ist. Mathias Pereira Lage (29) wird mit seinem Kreuzbandriss noch bis Ende des Jahres fehlen. Der bisher einzige Neuzugang Sam Klein (22) war hingegen mit von der Partie.

Teil der ersten Einheit waren verschiedene Pass- und Spielformen, bei denen vor allem der eigene Ballbesitz im Vordergrund stand. An zwischenzeitlichen Tempoläufen ohne Spielgerät kamen die Kiezkicker allerdings nicht vorbei - typisch Vorbereitung eben.

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In einer Medienrunde zog Rapp anschließend ein positives Fazit der ersten Einheit und seiner ersten Wochen im Verein. "Alle haben eine gute Energie, das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Jetzt müssen wir Taten folgen lassen", betonte der Ex-Coach von Holstein Kiel.

Der Trainingsstart des FC St. Pauli in Bildern

Rapp (r.) posiert neben dem neuen Co-Trainer Jens Schuster (49, l.) und dem bisher einzigen Neuzugang Sam Klein (22).
Rapp (r.) posiert neben dem neuen Co-Trainer Jens Schuster (49, l.) und dem bisher einzigen Neuzugang Sam Klein (22).  © WITTERS
Neuzugang Klein (l.) in Aktion während einer Passübung. Auch Lars Ritzka (28) mischte fleißig mit.
Neuzugang Klein (l.) in Aktion während einer Passübung. Auch Lars Ritzka (28) mischte fleißig mit.  © WITTERS
In der ersten Einheit ging es schon durchaus zur Sache, wie hier im Zweikampf um den Ball.
In der ersten Einheit ging es schon durchaus zur Sache, wie hier im Zweikampf um den Ball.  © WITTERS
Abwehrspieler David Nemeth (25) schwitzte mit seinen Kollegen rund anderthalb Stunden bei hochsommerlichen Temperaturen.
Abwehrspieler David Nemeth (25) schwitzte mit seinen Kollegen rund anderthalb Stunden bei hochsommerlichen Temperaturen.  © WITTERS
Eine Ballbesitzübung verlangte von den Profis höchste Konzentration.
Eine Ballbesitzübung verlangte von den Profis höchste Konzentration.  © WITTERS
Keeper Simon Spari (24) war die Hitze anzusehen. Kein Wunder, alle drei Torhüter trainierten in langen Sachen.
Keeper Simon Spari (24) war die Hitze anzusehen. Kein Wunder, alle drei Torhüter trainierten in langen Sachen.  © WITTERS
Nach der Einheit gingen die Kiezkicker auf Tuchfühlung mit den Fans. Hier erfüllt Louis Oppie (24, l.) einen Autogrammwunsch.
Nach der Einheit gingen die Kiezkicker auf Tuchfühlung mit den Fans. Hier erfüllt Louis Oppie (24, l.) einen Autogrammwunsch.  © WITTERS

St.-Pauli-Coach Rapp betont: "Es ist ein neuer Trainer da, es geht neu los"

Trainer Rapp betonte nach dem Training, dass die zurückliegende Saison mit dem Abstieg der Vergangenheit angehöre. "Es ist ein neuer Trainer da, es geht neu los."
Trainer Rapp betonte nach dem Training, dass die zurückliegende Saison mit dem Abstieg der Vergangenheit angehöre. "Es ist ein neuer Trainer da, es geht neu los."  © WITTERS

Nach seinem Aus bei den Störchen im Februar habe ihm die tägliche Arbeit auf dem Platz sehr gefehlt, unterstrich der 47-Jährige - umso mehr freue er sich nun, wieder regelmäßig den grünen Rasen unter den Stollenschuhen zu haben.

Von seinen neuen Schützlingen habe er schon vor der Einheit einen ganz guten Eindruck bekommen. "Ich habe mit jedem Spieler telefoniert und gesprochen. Alle wissen Bescheid, und dass man sich aufeinander freut", schmunzelte Rapp.

Zu der Formulierung konkreter Saisonziele - womöglich dem direkten Wiederaufstieg - wollte sich der gebürtige Pforzheimer aber nicht hinreißen lassen. Ebenso wenig gab der Coach preis, wo er noch Kader-Baustellen sehe. Man sei aber auf einem "guten Weg", erklärte er.

Offiziell: Er wird neuer Trainer beim FC St. Pauli
FC St. Pauli Offiziell: Er wird neuer Trainer beim FC St. Pauli

Grundsätzlich habe er naturgemäß "noch keine erste Elf im Kopf", jeder habe folglich dieselbe Chance, sich zu zeigen. Die vergangene Saison mit dem Abstieg sei vergessen. "Es ist ein neuer Trainer da, es geht neu los. Die Altlasten sind Vergangenheit", betonte Rapp abschließend.

Titelfoto: WITTERS

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