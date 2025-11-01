"So kann es nicht weitergehen!" Gehen beim FC St. Pauli für Blessin die Lichter aus?

Hamburg - Es hatte schon eine gewisse Symbolik: Als Alexander Blessin (52) während der Pressekonferenz nach der 0:4-Packung gegen Borussia Mönchengladbach zu den anwesenden Journalisten sprach, gingen im Presseraum des FC St. Pauli die Lichter aus. Gilt das jetzt auch für den Trainer?

Für Trainer Alexander Blessin (52) könnte es nach der 0:4-Pleite gegen Gladbach beim FC St. Pauli eng werden. © IMAGO / Justus Stegemann

Nach dem besten Saisonstart der Vereinsgeschichte trauten viele Experten den Kiezkickern eine große Überraschung zu, sechs Spieltage später ist allerdings Ernüchterung eingetreten. Es folgten sechs Niederlagen in Folge, mit zum Teil desaströsen Leistungen, und der Absturz auf Rang 15.

Die peinliche 0:4-Klatsche gegen Gladbach war der Tiefpunkt der vergangenen Wochen. "Es ist wieder ein Nackenschlag, den wir da bekommen", gestand Blessin, der nun die richtigen Schlüsse daraus ziehen will. "Da muss ich auch mich hinterfragen. Wir versuchen das Ganze zu analysieren und das in aller Deutlichkeit. Denn so kann es in dieser Situation nicht weitergehen."

Auffällig war, dass der 52-Jährige erstmals seit seiner Ankunft im vergangenen Sommer nicht mehr schützend vor seine Mannschaft stellte. "Monologe habe ich schon öfter geführt, deswegen ist jetzt auch die Mannschaft gefragt, die ich in die Pflicht nehme", machte Blessin deutlich, der klarstellte, "es geht hier weniger um mich. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir es nur zusammen als Mannschaft schaffen."

Und genau das ist St. Pauli aktuell abhanden gekommen. "Da erwarte ich jetzt auch Worte von der Mannschaft", forderte der Trainer, der sich nicht aus der Pflicht nahm. "Ob ich die richtigen Entscheidungen getroffen habe, was die Aufstellung anbelangt oder was die Einstellung anbelangt. Da werde ich mich auch mit meinem Trainerteam besprechen. Da suche ich auch Fehler bei mir."