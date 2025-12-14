Sportchef tobt trotz erstem Sieg seit Monaten: "Verstehe die Welt nicht mehr"

Nach dem 2:1-Sieg über den 1. FC Heidenheim knüpfte sich St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann den Schiedsrichter vor. Grund war ein Platzverweis.

Von Robert Stoll

Hamburg - Zum Glück haben sie gewonnen! Nach dem 2:1-Sieg im Kellerduell über den 1. FC Heidenheim wollte bei St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann (54) keine große Freude aufkommen, zu sehr ärgerte er sich über die rote Karte gegen Eric Smith (28). Doch nicht alle teilten seine Meinung.

St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann (54) redete sich nach dem Sieg aufgrund einer Roten Karte in Rage. © WITTERS Nach einer nervösen Anfangsphase hatten die Kiezkicker im Kellerduell die Kontrolle übernommen und lagen verdient in Führung. "Bis zu der ominösen roten Karte haben wir ein gutes Spiel gemacht", erklärte Bornemann und spielte damit auf eine entscheidende Szene an. Smith hatte sich als letzter Mann eine kleine Unachtsamkeit geleistet, zupfte am Trikot seines Gegenspielers Marvin Pieringer (26) und flog vom Platz. "Was ist jetzt das Foul?", fragte der Sportchef am Sky-Mikro, als er die Szene noch einmal sah. "Das ist nur ein minimaler Kontakt. Und dann habe ich mal gelernt, wenn da noch einer mitläuft, es sind noch 45 Meter zum Tor, dann hat der immer noch die Möglichkeit, eingreifen zu können." Und das tat Hauke Wahl (31) eben auch, der den Platzverweis seines Kollegen nicht nachvollziehen konnte. "Er läuft jetzt nach außen, für mich ist klar, dass ich noch rankomme", sagte der Abwehrspieler. "Für alles andere stehe ich schon auch in der Nähe. Und so langsam bin ich nicht." FC St. Pauli St. Pauli eine Hälfte in Unterzahl! Kaars schießt Kiezkicker zum ersten Sieg seit Monaten Angeblich, so Wahl, habe der Schiedsrichter den Platzverweis auch damit begründet, dass Torwart Nikola Vasilj (30) so weit vor seinem Kasten stand, das Pieringer direkt hätte schießen können. "Ich weiß nicht, ob es stimmt. Müsste man den Schiedsrichter fragen."

FC St. Pauli: Andreas Bornemann erhält Unterstützung von Ex-Schiri Manuel Gräfe