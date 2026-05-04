St. Pauli auf dem direkten Abstiegsplatz: Ist die Saison der Kiezkicker noch zu retten?

Hamburg - Dass St. Pauli die Klasse noch halten wird, grenzt inzwischen fast an ein Wunder. Nach der 1:2-Pleite gegen Mainz 05 (0:2) am Sonntag und dem Remis des VfL Wolfsburg in Freiburg (1:1) ging der Relegationsplatz flöten. Wie steht es um Hoffnung und Optimismus?

Kapitän Jackson Irvine (33) steht mit St. Pauli im Abstiegskampf ordentlich unter Druck. © Christian Charisius/dpa

"Wir müssen weiter an uns glauben. Jeder in diesem Gebäude muss sich halten. Wir müssen uns unterstützen. Es ist der einzige Weg, dass wir in den nächsten zwei Wochen Erfolg haben", appellierte Jackson Irvine (33).

Als Kapitän steht er in einer harten Phase wie dieser zusätzlich ordentlich unter Druck, wie er zugab.

"Es ist schwer", so die klaren Worte des Australiers zu seiner Gemütslage im Abstiegskampf. "Du versuchst, dich auf deine eigene Leistung zu konzentrieren. Aber du versuchst auch die Dynamik zu kontrollieren - auf dem Platz, bei den Fans, auf den Straßen. Das ist auch mein Job."

Nur noch zwei Partien sind in der Bundesliga-Saison 2025/2026 zu spielen - und wegen des Unentschiedens zwischen Wolfsburg und dem SC Freiburg wird der ohnehin harte Klassenkampf nur noch unangenehmer.

Für Irvine muss das Mindset jetzt erst recht stimmen. Mit gutem Beispiel versucht er deshalb für die finale Phase weiter voranzugehen. "Ich bin Teil dieses Clubs. Ich tue alles, was ich kann, um sicherzustellen, dass wir bleiben!"