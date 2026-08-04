04.08.2026 07:17 St.-Pauli-Blog: Knieverletzung! Rawley St. John fällt vorerst aus

St.-Pauli-Blog: Kiezkicker Rawley St. John fällt vorerst mit einer Meniskusverletzung aus, die er sich im Testspiel gegen Deportivo de A Coruña zugezogen hat.

Hamburg - Nach zwei Jahren in der Bundesliga steht der FC St. Pauli kurz vor dem Start der neuen Zweitliga-Saison. Am Samstag wurde die Saison bereits offiziell am Millerntor mit dem Testspiel gegen Deportivo de A Coruña eröffnet (2:2). In unserem St.-Pauli-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Millerntor-Stadion.

4. August, 7.17 Uhr: FC St. Pauli muss vorerst auf Rawley St. John verzichten

Bitter! Rawley St. John (21) wird dem FC St. Pauli vorerst nicht zur Verfügung stehen. Das teilte der Kiezklub am Montag mit. Demnach hat sich der Australier im Testspiel gegen Deportivo am Samstag eine Meniskusverletzung im rechten Knie zugezogen. Der 21-Jährige dürfte mehrere Wochen, vielleicht sogar länger ausfallen.

Kiezkicker Rawley St. John (21, M.) fällt vorerst mit einer Meniskusverletzung aus. © WITTERS

2. August, 11 Uhr: Trifft Martijn Kaars nur noch aus der Distanz?

Das Testspiel gegen Deportivo A Coruña am gestrigen Samstagabend endete mit einem 2:2-Unentschieden. Ein (Traum)-Tor ging dabei auf das Konto von Martijn Kaars. Dieser Treffer sei auch sein Highlight des Spiels gewesen, erklärte der Stürmer im Anschluss an die Freundschaftspartie. Doch nicht nur der Abschluss, sondern auch dessen Entstehung konnte sich sehen lassen. Nach einem Zuspiel von Joel Fujita hatten sich Branimir Hrgota und Kaars schön durch kombiniert und dem Niederländer den Raum zum Abschluss geöffnet. Generell spielt der FC St. Pauli unter Trainer Marcel Rapp wieder etwas offensiver, was auch Kaars in die Karten spielt, wie er berichtete. "Dann ist es ein bisschen einfacher, ein Tor zu machen." Es war bereits der zweite Distanztreffer des 27-Jährigen in der aktuellen Vorbereitung. Am Samstag traf er aus rund 19 Metern in den rechten Winkel. In seiner Zeit in Magdeburg sei das anders gewesen, sagte er. "Meine Tore dort waren alle aus dem Strafraum." Der Grund für die neue Trefferquote: Er spiele in Hamburg mehr als Zehner. Deshalb sei auch seine neue Devise: "20 Meter oder näher vor dem Tor? Immer schießen!" Auch sein Coach ist "froh über den guten Lauf." Rapp betonte mit einem Zwinkern: "Er hat einen guten Abschluss. Also wenn er frei zum Schuss kommt, dann kann man schon mal aufspringen zum Jubel."

Martijn Kaars (27, r.) erzielte im Testspiel gegen Deportivo A Coruna ein Traumtor aus der Distanz. © WITTERS

31. Juli, 19.48 Uhr: FC St. Pauli verpflichtet Rony Jansson

Transfer-News bei den Kiezkickern: Eine Woche vor dem Saisonstart hat der FC St. Pauli seinen Kadar noch einmal verstärkt. Der rechte Außenverteidiger Rony Jansson (22) kommt vom schwedischen Erstligisten Kalmar FF in die Hansestadt. Der gebürtige Finne wurde bei den Schweden ausgebildet und schaffte es schließlich in die Profimannschaft. Für diese absolvierte er insgesamt 69 Einsätze. Außerdem feierte Jansson im Juni sein Debüt für die A-Nationalmannschaft von Finnland. "Rony ist dynamisch und sehr wach im Umschaltspiel. Da die Saison in Schweden bereits in vollem Gange ist, kommt er in einer sehr guten körperlichen Verfassung zu uns und kann direkt voll einsteigen", sagte Sportdirektor Andreas Bornemann. Cheftrainer Marcel Rapp ist überzeugt: "Rony ist ein Spieler, der sehr gute körperliche Voraussetzungen mitbringt und seine defensiven Aufgaben zuverlässig erledigt. Dank seines Tempos und der Qualität seiner Flanken strahlt er darüber hinaus auch offensiv Gefahr aus und bringt sich durch sein geschicktes Timing immer wieder in gute Positionen."

Außenverteidiger Rony Jansson (22) spielte zuletzt beim schwedischen Erstligisten Kalmar FF. © FC St. Pauli

28. Juli, 9.53 Uhr: Jackson Irvine wird zum ersten Mal Vater

Am späten Montagabend teilte der St.-Pauli-Kapitän die süßen Neuigkeiten auf seinem Instagram-Kanal. Gemeinsam mit seiner Frau postete er ein Foto mit Ultraschallbild und Babybauch. Die beiden schrieben nicht mehr dazu als "Oh, Baby!". Für ihre Verkündung erhielten sie in den Kommentaren unzählige Glückwünsche. Irvine, der wegen der Weltmeisterschaft bis zuletzt noch Urlaub hatte, wird in diesen Tagen wieder zur Mannschaft dazustoßen. Ob er weiterhin Kapitän der Kiezkicker sein wird, bleibt abzuwarten.

Jackson Irvine (33) wird zum ersten Mal Vater. Gemeinsam mit seiner Frau Jemilla Pir teilte er die News auf Instagram. © Screenshot Instagram/jacksonirvine_

18. Juli, 8.07 Uhr: Ex-Kiezkicker Karol Mets unterschreibt beim VfL Bochum

Er bleibt in Deutschland: Nach seinem Abschied vom FC St. Pauli hat Abwehrspieler Karol Mets (33) einen neuen Verein gefunden. Der Erste läuft künftig für den VfL Bochum in der 2. Bundesliga auf. "Mit ihm verpflichten wir einen echten Führungsspieler, der unserer Defensive mit seiner Präsenz sofort Stabilität geben wird. Karol ist international erfahren und bringt genau die Qualität, Ruhe und Mentalität mit, die wir uns für diese Position gewünscht haben", erklärte VfL-Sportdirektor Simon Zoller (35), der mit Mets beim FCSP gespielt hatte. Der 33-Jährige selbst betonte: "Simon Zoller hat mir viel Gutes über den VfL berichtet, das Stadion ist jedenfalls nach meinem Geschmack: Eng und kompakt, die Fans nah an der Mannschaft – ich freue mich schon jetzt auf die Spiele hier. Vorher gilt es aber, hart im Training zu arbeiten, denn die 2. Bundesliga ist ein tougher Wettbewerb" - in dem Mets nun auch auf seinen Ex-Klub trifft.

Abwehrspieler Karol Mets (33) hat beim VfL Bochum unterschrieben. In der kommenden Saison trifft er zweimal auf seine alte Liebe. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

15. Juli, 15.13 Uhr: St. Pauli empfängt den VfL Wolfsburg zum Topspiel

Fans können planen: Die DFL hat am Mittwoch die Zweitliga-Spieltag 3 bis 6 zeitgenau terminiert. Unter anderem empfängt der FC St. Pauli den VfL Wolfsburg am Samstagabend zum Topspiel. Darüber hinaus müssen die Kiezkicker noch ein weiteres Mal am Abend sowohl zweimal Sonntagnachmittag ran. Die Ansetzungen in der Übersicht: Sonntag, 30. August (13.30 Uhr): FC St. Pauli - 1. FC Kaiserslautern

Freitag, 4. September (18.30 Uhr): Arminia Bielefeld - FC St. Pauli

Samstag, 12. September (20.30 Uhr): FC St. Pauli - VfL Wolfsburg

Sonntag, 20. September (13.30 Uhr): Energie Cottbus - FC St. Pauli

Das Absteigerduell zwischen dem FC St. Pauli und dem VfL Wolfsburg wurde von der DFL als Topspiel ausgewählt. © Christian Charisius/dpa

11. Juli, 22.04 Uhr: Ex-St.-Pauli-Keeper Nikola Vasilj geht ins Ausland

Ein neuer Lebensabschnitt: Nach seinem Abschied vom FC St. Pauli scheint Keeper Nikola Vasilj (30) einen neuen Klub gefunden zu haben. Laut übereinstimmender Medienberichte wechselt der Schlussmann nach Saudi-Arabien zu Al Diriyah. Demnach habe der 30-Jährige bereits seinen Medizincheck absolviert und einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Für St. Pauli bestritt der bosnische Nationalkeeper in fünf Jahren 167 Pflichtspiele. 2024 stieg er mit den Kiezkickern in die Bundesliga auf, in der vergangenen Saison wieder ab. Anschließend hatte er seinen Abschied verkündet.

Nach seinem Abschied vom FC St. Pauli scheint Keeper Nikola Vasilj (30) einen neuen Klub gefunden zu haben. © Christian Charisius/dpa

10. Juli, 18.30 Uhr: St. Pauli testet im Trainingslager gegen HNK Gorica

Und das nächste Testspiel ist fix: Der FC St. Pauli bestreitet am 19. Juli im Rahmen des Trainingslagers in Flachau (17. bis 25. Juli) eine Partie gegen den kroatischen Erstligisten HNK Gorica. Das Spiel im Gartengestaltung Winkelhofer Stadion in Grödig wird um 16 Uhr angepfiffen, wie die Kiezkicker am Freitag mitteilten. Somit bestreiten die Braun-Weißen in Österreich zwei Testspiele. Das zweite Match findet bekanntlich am 24. Juli gegen den AFC Bournemouth statt.

St.-Pauli-Coach Marcel Rapp (47) bestreitet mit seiner Mannschaft in der Saison-Vorbereitung einige Testspiele. © Georg Wendt/dpa

7. Juli, 18.15 Uhr: FC St. Pauli verpflichtet Branimir Hrgota

Transfer-News beim FC St. Pauli! Der schwedische Offensivspieler Branimir Hrgota (33) ergänzt die Kiezkicker zur neuen Saison. Der gebürtige Bosnier war zuletzt vereinslos. Er wechselt somit ablösefrei ans Millerntor. Der 33-Jährige bringt 14 Jahre Erfahrung im deutschen Profifußball mit. 2012 wechselte Hrgota in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach. Vier Jahre später ging er zu Eintracht Frankfurt, 2019 dann letztlich zur Spielvereinigung nach Fürth. Dort absolvierte er insgesamt sieben Saisons, sechs davon führte er sein Team als Kapitän an. Sportchef Andreas Bornemann (54) freut sich über den Neuzugang und spricht von einem flexiblen Spieler, der die Möglichkeit im Offensivspiel der Kiezkicker erweitert. Auch Hrgota - der bereits oft am Millerntor als Gast gespielt hat - freut sich auf seine neue Aufgabe in Hamburg. Cheftrainer Marcel Rapp (47) ist überzeugt: Der Schwede wisse, "worauf es in der Liga ankommt". "Er ist ein sehr cleverer Spieler, der Räume erkennt und dank seiner Technik auch unter Druck immer wieder Lösungen findet, selbst den Abschluss sucht oder seine Mitspieler einsetzt. Eine weitere Stärke ist seine Qualität bei ruhenden Bällen", kommentierte er den Transfer.

Branimir Hrgota (33, M.) spielte zuletzt lange für die SpVgg Greuther Fürth. © Daniel Löb/dpa

Der schwedische Offensivspieler wechselt ablösefrei ans Millerntor. © FC St. Pauli

7. Juli, 13.37 Uhr: St. Pauli startet mit kurzer Woche in neue Zweitliga-Saison

Von 0 auf 100: Der FC St. Pauli startet mit einer kurzen Woche in die neue Zweitliga-Saison. Am Dienstag gab die DFL die zeitgenaue Terminierung der ersten beiden Spieltage bekannt. Die Spielzeit beginnt für den FCSP am Sonntag (9. August) um 13.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth. Nur fünf Tage später, am Freitag (14. August) steigt um 18.30 Uhr das Auswärtsspiel bei Holstein Kiel. Die Spieltage 3 bis 6 sollen laut der DFL in der kommenden Woche zeitgenau terminiert werden.

Für St.-Pauli-Coach Marcel Rapp (47) und seine Mannschaft startet die neue Zweitliga-Saison mit einer kurzen Woche. © Marcus Brandt/dpa

6. Juli, 17.44 Uhr: Vereinspräsident Oke Göttlich über Fall Balogun

"Das ist ein ungeheuerlicher politischer Übergriff", bezeichnete St.-Pauli-Präsident und Vize-Präsident des DFB, Oke Göttlich (50) in einem Interview mit dem NDR das Handeln und Donald Trump (70) und die daraus folgende Entscheidung der FIFA, die Rote Karte an US-Stürmer Fabian Balogun (35) nachträglich zurückzunehmen. "Autokraten nehmen hier entscheidenden Einfluss auf die Entscheidungshoheit des autonomen Fußballs und das ist einfach unerträglich", geht er weiter hart ins Gericht. Hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der FIFA und insbesondere Präsident Gianni Infantino (56) sei das ein "Desaster", so Göttlich weiter. "Der Fußball ist nicht mehr glaubwürdig. Das ist ein Einschnitt, der nicht hinzunehmen ist. Aus diesem Grund muss etwas passieren!"

Oke Göttlich (50) bezeichnete die Debatte rund um die Rote Karte von US-Stürmer Fabian Balogun als "ungeheuerlicher politischer Übergriff". © Christian Charisius/dpa

4. Juli, 20.16 Uhr: St. Pauli gewinnt auch das Testspiel gegen Kickers Emden

Zweiter Sieg im zweiten Testspiel: Der FC St. Pauli hat nach dem 6:2 gegen Altona 93 am Samstag mit 3:1 bei Kickers Emden gewonnen. Die Gastgeber waren vor 3500 Zuschauern im Ostfriesland-Stadion durch Luc Ihorst in Führung gegangen (13. Minute), ehe die Kiezkicker die Partie durch Tore von Taichi Hara (28.), U23-Offensivspieler Haron Sabah (46.) und Martijn Kaars (75.) drehten. So lief der FCSP auf: Erste Halbzeit: Voll - St. John, Mathisen, Nemeth - Saliakas (30. Schmitz), Fujita, Klein, Oppie - Jones (30. Sabah), Hara, Banks Zweite Halbzeit: Voll - Westphal, Andō, Ritzka - Pyrka, Rasmussen, Schmidt, Schmitz (60. Schmidt), Ahlstrand - Kaars, Ceesay

Der FC St. Pauli hat auch das zweite Testspiel der Saison-Vorbereitung für sich entschieden. © WITTERS