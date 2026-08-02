02.08.2026 11:00 St.-Pauli-Blog: Wieder Traumtor! Trifft Martijn Kaars nur noch aus der Distanz?

St.-Pauli-Blog: Wieder Traumtor! Trifft Martijn Kaars nur noch aus der Distanz?

Hamburg - Nach zwei Jahren in der Bundesliga steckt der FC St. Pauli mitten in den Vorbereitungen auf die kommende Saison in der 2. Bundesliga. Nach dem rund einwöchigen Trainingslager im österreichischen Flachau trainieren die Kiezkicker für die restliche Vorbereitung nun wieder an der Kollaustraße in Hamburg. Am Samstag wurde die Saison am Millerntor eröffnet gegen Deportivo A Coruña. eröffnet (2:2). In unserem St.-Pauli-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Millerntor-Stadion.

2. August, 11 Uhr: Trifft Martijn Kaars nur noch aus der Distanz?

Das Testspiel gegen Deportivo A Coruña am gestrigen Samstagabend endete mit einem 2:2-Unentschieden. Ein (Traum)-Tor ging dabei auf das Konto von Martijn Kaars. Dieser Treffer sei auch sein Highlight des Spiels gewesen, erklärte der Stürmer im Anschluss an die Freundschaftspartie. Doch nicht nur der Abschluss, sondern auch dessen Entstehung konnte sich sehen lassen. Nach einem Zuspiel von Joel Fujita hatten sich Branimir Hrgota und Kaars schön durch kombiniert und dem Niederländer den Raum zum Abschluss geöffnet. Generell spielt der FC St. Pauli unter Trainer Marcel Rapp wieder etwas offensiver, was auch Kaars in die Karten spielt, wie er berichtete. "Dann ist es ein bisschen einfacher, ein Tor zu machen." Es war bereits der zweite Distanztreffer des 27-Jährigen in der aktuellen Vorbereitung. Am Samstag traf er aus rund 19 Metern in den rechten Winkel. In seiner Zeit in Magdeburg sei das anders gewesen, sagte er. "Meine Tore dort waren alle aus dem Strafraum." Der Grund für die neue Trefferquote: Er spiele in Hamburg mehr als Zehner. Deshalb sei auch seine neue Devise: "20 Meter oder näher vor dem Tor? Immer schießen!" Auch sein Coach ist "froh über den guten Lauf." Rapp betonte mit einem Zwinkern: "Er hat einen guten Abschluss. Also wenn er frei zum Schuss kommt, dann kann man schon mal aufspringen zum Jubel."

Martijn Kaars (27, r.) erzielte im Testspiel gegen Deportivo A Coruna ein Traumtor aus der Distanz. © WITTERS

31. Juli, 19.48 Uhr: FC St. Pauli verpflichtet Rony Jansson

Transfer-News bei den Kiezkickern: Eine Woche vor dem Saisonstart hat der FC St. Pauli seinen Kadar noch einmal verstärkt. Der rechte Außenverteidiger Rony Jansson (22) kommt vom schwedischen Erstligisten Kalmar FF in die Hansestadt. Der gebürtige Finne wurde bei den Schweden ausgebildet und schaffte es schließlich in die Profimannschaft. Für diese absolvierte er insgesamt 69 Einsätze. Außerdem feierte Jansson im Juni sein Debüt für die A-Nationalmannschaft von Finnland. "Rony ist dynamisch und sehr wach im Umschaltspiel. Da die Saison in Schweden bereits in vollem Gange ist, kommt er in einer sehr guten körperlichen Verfassung zu uns und kann direkt voll einsteigen", sagte Sportdirektor Andreas Bornemann. Cheftrainer Marcel Rapp ist überzeugt: "Rony ist ein Spieler, der sehr gute körperliche Voraussetzungen mitbringt und seine defensiven Aufgaben zuverlässig erledigt. Dank seines Tempos und der Qualität seiner Flanken strahlt er darüber hinaus auch offensiv Gefahr aus und bringt sich durch sein geschicktes Timing immer wieder in gute Positionen."

Außenverteidiger Rony Jansson (22) spielte zuletzt beim schwedischen Erstligisten Kalmar FF. © FC St. Pauli

28. Juli, 9.53 Uhr: Jackson Irvine wird zum ersten Mal Vater

Am späten Montagabend teilte der St.-Pauli-Kapitän die süßen Neuigkeiten auf seinem Instagram-Kanal. Gemeinsam mit seiner Frau postete er ein Foto mit Ultraschallbild und Babybauch. Die beiden schrieben nicht mehr dazu als "Oh, Baby!". Für ihre Verkündung erhielten sie in den Kommentaren unzählige Glückwünsche. Irvine, der wegen der Weltmeisterschaft bis zuletzt noch Urlaub hatte, wird in diesen Tagen wieder zur Mannschaft dazustoßen. Ob er weiterhin Kapitän der Kiezkicker sein wird, bleibt abzuwarten.

Jackson Irvine (33) wird zum ersten Mal Vater. Gemeinsam mit seiner Frau Jemilla Pir teilte er die News auf Instagram. © Screenshot Instagram/jacksonirvine_

18. Juli, 8.07 Uhr: Ex-Kiezkicker Karol Mets unterschreibt beim VfL Bochum

Er bleibt in Deutschland: Nach seinem Abschied vom FC St. Pauli hat Abwehrspieler Karol Mets (33) einen neuen Verein gefunden. Der Erste läuft künftig für den VfL Bochum in der 2. Bundesliga auf. "Mit ihm verpflichten wir einen echten Führungsspieler, der unserer Defensive mit seiner Präsenz sofort Stabilität geben wird. Karol ist international erfahren und bringt genau die Qualität, Ruhe und Mentalität mit, die wir uns für diese Position gewünscht haben", erklärte VfL-Sportdirektor Simon Zoller (35), der mit Mets beim FCSP gespielt hatte. Der 33-Jährige selbst betonte: "Simon Zoller hat mir viel Gutes über den VfL berichtet, das Stadion ist jedenfalls nach meinem Geschmack: Eng und kompakt, die Fans nah an der Mannschaft – ich freue mich schon jetzt auf die Spiele hier. Vorher gilt es aber, hart im Training zu arbeiten, denn die 2. Bundesliga ist ein tougher Wettbewerb" - in dem Mets nun auch auf seinen Ex-Klub trifft.

Abwehrspieler Karol Mets (33) hat beim VfL Bochum unterschrieben. In der kommenden Saison trifft er zweimal auf seine alte Liebe. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

15. Juli, 15.13 Uhr: St. Pauli empfängt den VfL Wolfsburg zum Topspiel

Fans können planen: Die DFL hat am Mittwoch die Zweitliga-Spieltag 3 bis 6 zeitgenau terminiert. Unter anderem empfängt der FC St. Pauli den VfL Wolfsburg am Samstagabend zum Topspiel. Darüber hinaus müssen die Kiezkicker noch ein weiteres Mal am Abend sowohl zweimal Sonntagnachmittag ran. Die Ansetzungen in der Übersicht: Sonntag, 30. August (13.30 Uhr): FC St. Pauli - 1. FC Kaiserslautern

Freitag, 4. September (18.30 Uhr): Arminia Bielefeld - FC St. Pauli

Samstag, 12. September (20.30 Uhr): FC St. Pauli - VfL Wolfsburg

Sonntag, 20. September (13.30 Uhr): Energie Cottbus - FC St. Pauli

Das Absteigerduell zwischen dem FC St. Pauli und dem VfL Wolfsburg wurde von der DFL als Topspiel ausgewählt. © Christian Charisius/dpa

11. Juli, 22.04 Uhr: Ex-St.-Pauli-Keeper Nikola Vasilj geht ins Ausland

Ein neuer Lebensabschnitt: Nach seinem Abschied vom FC St. Pauli scheint Keeper Nikola Vasilj (30) einen neuen Klub gefunden zu haben. Laut übereinstimmender Medienberichte wechselt der Schlussmann nach Saudi-Arabien zu Al Diriyah. Demnach habe der 30-Jährige bereits seinen Medizincheck absolviert und einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Für St. Pauli bestritt der bosnische Nationalkeeper in fünf Jahren 167 Pflichtspiele. 2024 stieg er mit den Kiezkickern in die Bundesliga auf, in der vergangenen Saison wieder ab. Anschließend hatte er seinen Abschied verkündet.

Nach seinem Abschied vom FC St. Pauli scheint Keeper Nikola Vasilj (30) einen neuen Klub gefunden zu haben. © Christian Charisius/dpa

10. Juli, 18.30 Uhr: St. Pauli testet im Trainingslager gegen HNK Gorica

Und das nächste Testspiel ist fix: Der FC St. Pauli bestreitet am 19. Juli im Rahmen des Trainingslagers in Flachau (17. bis 25. Juli) eine Partie gegen den kroatischen Erstligisten HNK Gorica. Das Spiel im Gartengestaltung Winkelhofer Stadion in Grödig wird um 16 Uhr angepfiffen, wie die Kiezkicker am Freitag mitteilten. Somit bestreiten die Braun-Weißen in Österreich zwei Testspiele. Das zweite Match findet bekanntlich am 24. Juli gegen den AFC Bournemouth statt.

St.-Pauli-Coach Marcel Rapp (47) bestreitet mit seiner Mannschaft in der Saison-Vorbereitung einige Testspiele. © Georg Wendt/dpa

7. Juli, 18.15 Uhr: FC St. Pauli verpflichtet Branimir Hrgota

Transfer-News beim FC St. Pauli! Der schwedische Offensivspieler Branimir Hrgota (33) ergänzt die Kiezkicker zur neuen Saison. Der gebürtige Bosnier war zuletzt vereinslos. Er wechselt somit ablösefrei ans Millerntor. Der 33-Jährige bringt 14 Jahre Erfahrung im deutschen Profifußball mit. 2012 wechselte Hrgota in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach. Vier Jahre später ging er zu Eintracht Frankfurt, 2019 dann letztlich zur Spielvereinigung nach Fürth. Dort absolvierte er insgesamt sieben Saisons, sechs davon führte er sein Team als Kapitän an. Sportchef Andreas Bornemann (54) freut sich über den Neuzugang und spricht von einem flexiblen Spieler, der die Möglichkeit im Offensivspiel der Kiezkicker erweitert. Auch Hrgota - der bereits oft am Millerntor als Gast gespielt hat - freut sich auf seine neue Aufgabe in Hamburg. Cheftrainer Marcel Rapp (47) ist überzeugt: Der Schwede wisse, "worauf es in der Liga ankommt". "Er ist ein sehr cleverer Spieler, der Räume erkennt und dank seiner Technik auch unter Druck immer wieder Lösungen findet, selbst den Abschluss sucht oder seine Mitspieler einsetzt. Eine weitere Stärke ist seine Qualität bei ruhenden Bällen", kommentierte er den Transfer.

Branimir Hrgota (33, M.) spielte zuletzt lange für die SpVgg Greuther Fürth. © Daniel Löb/dpa

Der schwedische Offensivspieler wechselt ablösefrei ans Millerntor. © FC St. Pauli

7. Juli, 13.37 Uhr: St. Pauli startet mit kurzer Woche in neue Zweitliga-Saison

Von 0 auf 100: Der FC St. Pauli startet mit einer kurzen Woche in die neue Zweitliga-Saison. Am Dienstag gab die DFL die zeitgenaue Terminierung der ersten beiden Spieltage bekannt. Die Spielzeit beginnt für den FCSP am Sonntag (9. August) um 13.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth. Nur fünf Tage später, am Freitag (14. August) steigt um 18.30 Uhr das Auswärtsspiel bei Holstein Kiel. Die Spieltage 3 bis 6 sollen laut der DFL in der kommenden Woche zeitgenau terminiert werden.

Für St.-Pauli-Coach Marcel Rapp (47) und seine Mannschaft startet die neue Zweitliga-Saison mit einer kurzen Woche. © Marcus Brandt/dpa

4. Juli, 17.44 Uhr: Vereinspräsident Oke Göttlich über Fall Balogun

"Das ist ein ungeheuerlicher politischer Übergriff", bezeichnete St.-Pauli-Präsident und Vize-Präsident des DFB, Oke Göttlich (50) in einem Interview mit dem NDR das Handeln und Donald Trump (70) und die daraus folgende Entscheidung der FIFA, die Rote Karte an US-Stürmer Fabian Balogun (35) nachträglich zurückzunehmen. "Autokraten nehmen hier entscheidenden Einfluss auf die Entscheidungshoheit des autonomen Fußballs und das ist einfach unerträglich", geht er weiter hart ins Gericht. Hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der FIFA und insbesondere Präsident Gianni Infantino (56) sei das ein "Desaster", so Göttlich weiter. "Der Fußball ist nicht mehr glaubwürdig. Das ist ein Einschnitt, der nicht hinzunehmen ist. Aus diesem Grund muss etwas passieren!"

Oke Göttlich (50) bezeichnete die Debatte rund um die Rote Karte von US-Stürmer Fabian Balogun als "ungeheuerlicher politischer Übergriff". © Christian Charisius/dpa

4. Juli, 20.16 Uhr: St. Pauli gewinnt auch das Testspiel gegen Kickers Emden

Zweiter Sieg im zweiten Testspiel: Der FC St. Pauli hat nach dem 6:2 gegen Altona 93 am Samstag mit 3:1 bei Kickers Emden gewonnen. Die Gastgeber waren vor 3500 Zuschauern im Ostfriesland-Stadion durch Luc Ihorst in Führung gegangen (13. Minute), ehe die Kiezkicker die Partie durch Tore von Taichi Hara (28.), U23-Offensivspieler Haron Sabah (46.) und Martijn Kaars (75.) drehten. So lief der FCSP auf: Erste Halbzeit: Voll - St. John, Mathisen, Nemeth - Saliakas (30. Schmitz), Fujita, Klein, Oppie - Jones (30. Sabah), Hara, Banks Zweite Halbzeit: Voll - Westphal, Andō, Ritzka - Pyrka, Rasmussen, Schmidt, Schmitz (60. Schmidt), Ahlstrand - Kaars, Ceesay

Der FC St. Pauli hat auch das zweite Testspiel der Saison-Vorbereitung für sich entschieden. © WITTERS

4. Juli, 8.08 Uhr: Jackson Irvine und Connor Metcalfe mit bitterem WM-Aus

Das tut weh: Mit Jackson Irvine (33) und Connor Metcalfe (26) sind am Freitag die letzten verbliebenen St. Paulianer bei der Weltmeisterschaft ausgeschieden - und das auf äußerst dramatische Art und Weise. Mit der australischen Auswahl ging es für die beiden ins Elfmeterschießen gegen Ägypten, wo die Socceroos aufgrund von zwei vergebenen Versuchen unterlagen. Während Metcalfe zu Beginn der Verlängerung ausgewechselt wurde, stand Irvine die gesamte Laufzeit auf dem Platz. Er trat auch im Elfmeterschießen an - und verwandelte. Jubeln durften trotzdem die Afrikaner.

St. Paulis Jackson Irvine (33, r.) im Zweikampf mit Ägyptens Superstar Mo Salah (34). © ALEX SLITZ/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP

2. Juli, 18.10 Uhr: Diese Klubs haben Interesse an Eric Smith

Sicherlich hat er die Rückreise aus den USA bereits angetreten: Nach dem WM-Aus der Schweden muss sich Eric Smith (29) von der Nationalmannschaft verabschieden. Doch geht die Reise wirklich zurück nach Hamburg? Erstmal nicht. Wie alle anderen hat sich auch er einen rund dreiwöchigen Urlaub verdient, bestätigte Sportchef Andreas Bornemann (54) gegenüber dem Hamburger Abendblatt. Doch was ist danach? Der Verteidiger würde den FC St. Pauli gerne verlassen - das ist klar. Und anders als in den Wechselperioden zuvor scheinen sich Spieler und Verein dieses Mal einig zu sein: bei einem passenden Angebot, soll der Weg für den Transfer freigemacht werden. Konkrete Angebote gebe es derzeit allerdings noch nicht, Interesse hingegen schon. Laut Abendblatt seien darunter der italienische Erstligist FC Bologna und der belgische Rekordmeister RSC Anderlecht. Daneben würden sich ebenso englische Zweitligisten wie Birmingham City und der FC Burnley mit Smith beschäftigen.

Eric Smith hegt bereits seit längerem einen Wechsel-Wunsch. Kann es diese Transferperiode passen? © Frank Molter/dpa

2. Juli, 11.40 Uhr: Kiezkicker starten gegen SpVgg Greuther Fürth

Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstagmittag veröffentlichte, startet der FC St. Pauli seine erste Zweitliga-Saison nach Abstieg gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth am heimischen Millerntor. "Wir freuen uns darauf, mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit zu starten, und auch darüber, die Saison am Millerntor zu beenden. Wann wir gegen welches Team spielen, ist angesichts der Leistungsdichte in der Liga dagegen zweitrangig. Klar ist aber, dass wir möglichst erfolgreich in die Saison starten wollen", sagte Sportchef Andreas Bornemann (54) über die Ansetzungen. Bereits an Spieltag zwei trifft das Team von Trainer Marcel Rapp auf dessen Ex-Klub Holstein Kiel. Am dritten Spieltag reisen die Pfälzer in die Hansestadt zum Duell FC St. Pauli gegen den 1. FC Kaiserslautern. Das Absteiger-Duell gegen den VfL Wolfsburg - zu dem jüngst Ex-St.-Pauli-Leistungsträger Hauke Wahl wechselte - findet an Spieltag fünf (11. bis 13. September) am Millerntor statt. Das wohl brisanteste Duell in dieser Liga erwartet die Fans der Kiezkicker erst im November, wenn Dynamo Dresden den FC St. Pauli empfängt. Die Hinrunde wird bei Eintracht Braunschweig beendet. Zuvor empfangen die Kiezkicker am 16. Spieltag (18. bis 20. Dezember) noch Hertha BSC. Alle Termine finden sich zur Übersicht auf der offiziellen Webseite der DFL.

Zuletzt traf der FC St. Pauli in der Aufstiegssaison 2023 auf die SpVgg Greuther Fürth. © Marcus Brandt/dpa

2. Juli, 10.18 Uhr: Stimmung bei Team und Mannschaft "sehr gut"

Vor knapp einer Woche begann die Vorbereitung der Kiezkicker - und das unter dem neuen Cheftrainer Marcel Rapp (47). Wie die Situation derzeit im Team ist, verriet David Nemeth (25) nach der Testpartie gegen Altona 93. "Wirklich sehr gut", beschrieb der Verteidiger die Stimmung in der Mannschaft. "Wir sind alle positiv. Wir kommen gern. Auch wenn das Training wirklich anstrengend ist", ergänzte er lachend. "Wir bauen uns da alle auf. Wir lachen viel. Und ich glaube, das ist am wichtigsten."

David Nemeth (25) lief gegen Altona 93 als Kapitän auf. © WITTERS

1. Juli, 17.39 Uhr: St. Pauli eröffnet gegen LaLiga-Rückkehrer

Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird der Klub seine Saison am Millerntor mit einem Testspiel am 1. August gegen den spanischen Aufsteiger RC Deportivo de A Coruña eröffnen. Gegen den LaLiga-Rückkehrer soll insgesamt 120 Minuten gespielt werden, um den Spielern vor Beginn der neuen Saison möglichst viel Spielpraxis zu bieten. Nach zwei "Halbzeiten" mit jeweils 45 Minuten folgt ein weiterer Spielabschnitt mit 30 Minuten. Mit der Partie soll außerdem den am selben Tag stattfinden Christopher Street Day (CSD) würdigen.

Mit der Partie will der FC St. Pauli auch den CSD würdigen. © Christian Charisius/dpa

29. Juni, 11.21 Uhr: WM-Fahrer treffen auf Frankreich, die USA und Ägypten

Das Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ist erreicht - und mit dabei sind alle vier WM-Fahrer vom FC St. Pauli. Eric Smith (29) trifft mit der schwedischen Auswahl am morgigen Dienstag (23 Uhr) auf das Star-Ensemble aus Frankreich. Ein Weiterkommen käme einer Sensation gleich. Nikola Vasilj (30) und Bosnien-Herzegowina bekommen es am Donnerstag (2 Uhr) mit Gastgeber USA zu tun. Die Amerikaner sind klar favorisiert. Jackson Irvine (33) und Connor Metcalfe (26) treten mit Australien am Freitag (20 Uhr) gegen Ägypten an - und sind eher Außenseiter.

Nikola Vasilj (30, vorne) hat gut lachen: Der Keeper steht mit Bosnien-Herzegowina bei der WM im Sechzehntelfinale. © RICHARD HEATHCOTE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP

26. Juni, 18.56 Uhr: St. Pauli bestätigt Verpflichtung von dänischen Innenverteidiger Mathisen

Jetzt steht es fest: Einen Tag nach dem offiziellen Trainingsauftakt hat der FC St. Pauli für die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga den Dänen Marcus Mathisen verpflichtet. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger kommt ablösefrei vom künftigen Liga-Konkurrenten 1. FC Magdeburg. Dort hatte der beim dänischen Spitzenverein FC Kopenhagen ausgebildete Profi die vergangenen zwei Jahre gespielt. Insgesamt kommt Mathisen auf 94 Zweitliga-Spiele. "Wir haben nach einem erfahrenen Innenverteidiger gesucht, der die 2. Liga bereits kennt und entsprechend keine lange Anlaufzeit brauchen wird", sagte Sportchef Andreas Bornemann in der Club-Mitteilung.

Auf der Suche nach Verstärkungen ist der FC St. Pauli mit Marcus Mathisen (30) beim künftigen Liga-Konkurrenten 1. FC Magdeburg fündig geworden. (Archivfoto) © Uwe Anspach/dpa

26. Juni, 11.03 Uhr: Verstärkt sich St. Pauli mit Marcus Mathisen?

Verstärkung für den FC St. Pauli? Die Kiezkicker stehen laut "BILD" vor der Verpflichtung von Abwehrspieler Marcus Mathisen (30) vom 1. FC Magdeburg. Die Braun-Weißen sollen demnach mehrere andere Vereine, darunter Hertha BSC und Holstein Kiel im Werben um den Innenverteidiger ausgestochen haben. Mathisen ist aufgrund seines auslaufenden Vertrags ablösefrei zu haben. Im Abwehrzentrum haben die St. Paulianer nach den Abgängen von Hauke Wahl (32) und Karol Mets (33) Handlungsbedarf.

Marcus Mathisen (30) vom 1. FC Magdeburg soll vor einem Wechsel zum FC St. Pauli stehen. (Archivfoto) © WITTERS

26. Juni, 6.29 Uhr: St. Paulis WM-Fahrer allesamt im Sechzehntelfinale

Jubel bei St. Paulis WM-Fahrern: Sowohl Eric Smith (29) als auch Jackson Irvine (33) und Connor Metcalfe (26) dürfen sich über den Einzug ins Sechzehntelfinale freuen. Smith kam mit Schweden zwar nicht über ein 1:1 gegen Japan hinaus, die Skandinavier zogen durch das Remis aber als einer der besten Gruppendritten in die nächste Runde ein. Der 29-Jährige kam wie in den zwei Spielen zuvor nicht zum Einsatz. Irvine und Metcalfe reichte mit Australien ein 0:0 gegen Paraguay, um als Gruppenzweiter weiterzukommen. Beide Kiezkicker standen in der Startelf. Metcalfe spielte durch, musste zwischenzeitlich allerdings stark blutend behandelt werden, nachdem er die Hacke eines Gegners ins Gesicht bekommen hatte. Irvine wurde in der 84. Minute ausgewechselt. Keeper Nikola Vasilj (30) war bereits am Mittwoch mit der bosnischen Nationalelf durch ein 3:1 gegen Katar als einer der Gruppendritten weitergekommen.

Connor Metcalfe (26, vorne) und Jackson Irvine (33, l.) freuen sich mit der australischen Nationalmannschaft über den Einzug ins Sechzehntelfinale der WM. © DEAN MOUHTAROPOULOS/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP

23. Juni, 16.46 Uhr: St. Pauli tritt am 23. August bei Rot-Weiss Essen an

Der DFB hat am Montag die Erstrundenpartien des DFB-Pokals zeitgenau terminiert. Der FC St. Pauli muss am Sonntag (23. August) um 18 Uhr im Stadion an der Hafenstraße bei Rot-Weiss Essen antreten. Allerdings wird es auch am Millerntor eine Partie geben: Das Duell zwischen Oberligist Lüneburger SK Hansa und Werder Bremen wird im Wohnzimmer der Kiezkicker stattfinden. Es ist angesetzt für Samstag (22. August) um 15.30 Uhr.

St.-Pauli-Coach Marcel Rapp (47) muss mit seiner Elf am 23. August bei Rot-Weiss Essen antreten. © WITTERS

23. Juni, 15.47 Uhr: St. Pauli lässt Flop Fin Stevens nach England ziehen

Das Ende eines großes Missverständnisses: Fin Stevens (23) verlässt den FC St. Pauli und wechselt in die dritte englische Liga zum Leyton Orient FC. Das gab der Kiezklub am Dienstag bekannt. Der Waliser war 2024 vom FC Brentford ans Millerntor gewechselt, kam seitdem aber nur auf drei Pflichtspieleinsätze für die Braun-Weißen. "Ich habe mich beim FC St. Pauli und in Hamburg sehr wohlgefühlt, aber sportlich hätte ich gerne eine größere Rolle gespielt. Mir ist es wichtig, wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen, und diese Chance sehe ich bei Leyton Orient", erklärte Stevens zum Abschied.

Fin Stevens verlässt den FC St. Pauli und wechselt in die dritte englische Liga zum Leyton Orient FC. © WITTERS

23. Juni, 14.49 Uhr: St. Pauli bestreitet Testspiel bei Altona 93

Und der nächste Testspielgegner steht fest: Am kommenden Dienstag (30. Juni) gastiert der FC St. Pauli bei Regionalliga-Absteiger Altona 93. Die Partie in der Adolf-Jäger-Kampfbahn wird um 18 Uhr angepfiffen. Tickets für die Partie sind ab sofort im AFC-Ticketshop erhältlich. Für die Kiezkicker ist es das erste Testspiel des Sommers. Später in der Vorbereitung treten sie zudem bei Kickers Emden (4. Juli) sowie beim SV Babelsberg (11. Juli) an.

Neu-Trainer Marcel Rapp (47) trifft im ersten Testspiel mit dem FC St. Pauli auf Altona 93. © WITTERS

22. Juni, 17.52 Uhr: VfL Wolfsburg verpflichtet St. Paulis Wahl

Jetzt ist es offiziell: Der VfL Wolfsburg hat Hauke Wahl (32) von Bundesliga-Mitabsteiger FC St. Pauli verpflichtet. Der 32 Jahre alte gebürtige Hamburger unterschreibt einen bis zum 30. Juni 2029 laufenden Vertrag, teilte der niedersächsische Club mit. "Auch wenn der Verein absteigen musste, ist der VfL Wolfsburg für mich nach wie vor eine große Adresse. Ich bin glücklich, dass der Wechsel geklappt hat und freue mich, dass ich direkt zum Trainingsstart in dieser Woche einsteigen und mein neues Umfeld kennenlernen kann", sagte Wahl in einer VfL-Mitteilung. Drei Jahre spielte Wahl für St. Pauli. Mit dem Kiez-Club feierte Wahl 2024 den Aufstieg in die Bundesliga. Insgesamt bestritt er 105 Partien für die Hamburger. Zuvor stand er bei Holstein Kiel unter Vertrag und lief insgesamt in 235 Partien für den Club von der Förde auf.

Bundesliga-Absteiger Wolfsburg bastelt weiter an seinem neuen Kader. Die Niedersachsen holen Hauke Wahl (32) vom FC St. Pauli. © Christian Charisius/dpa

19. Juni, 14.46 Uhr: Hauke Wahl wird St. Pauli wohl gen Wolfsburg verlassen

Bereits seit Wochen war über ein Interesse des VfL Wolfsburg an Hauke Wahl (32) vom FC St. Pauli berichtet worden. Nun soll zeitnah Vollzug gemeldet werden. Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, sollen sich die Wölfe nun final dazu entschieden haben, den Abwehrspieler zu verpflichten. Dieser habe schon vor einiger Zeit seine Wechselbereitschaft zum Ausdruck gebracht. Der FCSP werde demnach zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro Ablöse plus mögliche Bonuszahlungen für den 32-Jährigen bekommen. Wahl war 2023 ans Millerntor gewechselt, hatte Auf- und Abstieg als Stammspieler miterlebt.

Hauke Wahl (32, r.) wird den FC St. Pauli nach drei Jahren verlassen und zum VfL Wolfsburg wechseln. © WITTERS