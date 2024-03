St.-Pauli-Cheftrainer Fabian Hürzeler vor Heimspiel gegen Paderborn: "Gefahr droht"

Rückblickend auf das Hinspiel in Paderborn sei "Rasenschach" ein passender Begriff, findet der 31-Jährige. "Es war ein bisschen abwarten, gegenseitiges abtasten". Dennoch seien sie immer wieder gefährlich geworden. Die Paderborner hatten in dieser Begegnung vor allem das Aufbauspiel der Hamburger massiv gestört. Droht nun wieder solch ein Spiel? "Die Gefahr droht, definitiv", erklärte Hürzeler.

"Es ist ein Gegner, der jeden schlagen kann. Eine Mannschaft, die nichts zu verlieren hat. Sie kommen her und wissen, es ist für sie ein Bonusspiel", blickt Fabian Hürzeler am Donnerstag bei der Pressekonferenz auf die kommende Begegnung mit der Mannschaft von Lukas Kwasniok (42).

Nachwuchstalent Eric da Silva Moreira (17) kann gegen Paderborn mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Platz im Kader rechnen. © Achmad Ibrahim/AP/dpa

Hinsichtlich der "außergewöhnlichen" Personalsituation, kann Hürzeler nicht auf die gleiche Aufstellung wie gegen Nürnberg oder Hertha setzen. Stürmer Elias Saad (24) bleibt auch gegen die Ostwestfalen gesperrt, wie fit Oladapo Afolayan (26), sowie Philipp Treu (23) am Sonntag sind, ist derzeit noch unklar, und insgesamt neun Spieler waren wegen ihrer Nationalteams unterwegs.

Wird es deshalb zwangsläufig auf eine taktische Umstellung hinauslaufen? "Es ist alles möglich", so der Cheftrainer am Donnerstag. Auch, dass Nachwuchstalent Eric da Silva Moreira (17) am Wochenende ein Platz im Kader bekommt. Für die linke Außenbahn wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Etienne Amenyido (26) in die Startelf mit aufgenommen.

Generell wolle man am Sonntag im Gegensatz zur Hinrunde kein "abwartendes Schachspiel" abliefern. "Wir wollen Intensität und Identität auf den Platz bringen", betonte der Chefcoach. Mit ihren Grundtugenden wollen die St. Paulianer dafür sorgen, die Fans im Millerntor wieder jubeln zu lassen.

Die führende Tabellensituation des Kiez-Clubs sei dabei für ihn und innerhalb des Teams nach wie vor absolut kein Thema. Es gehe wie immer darum, sich jede Woche auf den kommenden Gegner maximal vorzubereiten - in diesem Fall Paderborn.