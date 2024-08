St.-Pauli-Coach Blessin setzt auf "kühlen Kopf" - und verrät, wer im Pokal im Tor steht

Hamburg - Es knistert: Am kommenden Freitag (18 Uhr) bestreitet der FC St. Pauli das erste Pflichtspiel der neuen Saison. In der ersten Runde des DFB-Pokals geht es zum Hallescher FC .

Nikola Vasilj (28) wird am Freitag in Halle im Tor stehen. Der Bosnier geht als Nummer eins des FCSP in die Saison. © Witters/LeonieHorky

Dass seine Spieler den drei Klassen tiefer spielenden Gegner unterschätzen könnten, glaubt Blessin nicht: "Ich habe bei den Jungs in dieser Woche gesehen, dass der Fokus sehr hoch ist", verdeutlichte er.

Zu einer möglichen Startelf wollte der Trainer nicht viel sagen, nur so viel: "Ich habe Probleme mit dem Begriff. Ich will die komplette Mannschaft mitnehmen. Wir brauchen Spieler, die bereit sind, egal wann, reinzukommen."

Nikola Vasilj (28) wird aber sicher von Beginn an im Tor stehen - der Bosnier hat das Duell mit Ben Voll (23) für sich entschieden und geht als Nummer eins in die Saison. Trotzdem soll Voll in den nächsten Pokalrunden im Kasten stehen, Vasilj in der Bundesliga.