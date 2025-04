St.-Pauli-Coach Blessin will dafür sorgen, dass das Nebelhorn nicht erklingt

Hamburg - Der FC St. Pauli ist am Sonntag zum Auswärtsspiel im Weserstadion zu Gast (17.30 Uhr/DAZN). Kiez-Coach Alexander Blessin will von Floskeln, die sich mit einem sicheren Nicht-Abstieg beschäftigen, nichts wissen. Und auch das Nebelhorn will er nicht hören.