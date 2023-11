St.-Pauli-Duo in der Kicker-"Elf des Tages": Hartel übernimmt Spitze im Ranking

Hamburg - Was für eine Ehre! Nach dem 2:0-Auswärtserfolg beim SV Elversberg sind zwei Profis des FC St. Pauli in die "Elf des Tages" des Fachmagazins Kicker gewählt worden.

Die beiden St.-Pauli-Profis Marcel Hartel (27, l) und Oladapo Afolayan (26) schafften es in die "Elf des Tages" vom Kicker. © Marco Steinbrenner/DeFodi Images/dpa

Marcel Hartel (27), der mit einem Tor und einem Assist wieder einmal eine überragende Leistung abgeliefert hatte, erhielt die Note 1,5. Mit seiner Berufung schaffte er es bereits zum vierten Mal in die Top-Elf - Liga-Bestwert!

Dem Mittelfeldspieler, dem in dieser Saison bereits sechs Tore und sechs Vorlagen gelangen, folgen unter anderem ein HSV-Duo um Robert Glatzel (29) und Laszlo Benes (26) mit je drei Nominierungen.

Mit durchschnittlich 12,7 gelaufenen Kilometern pro Partie liegt Hartel nach zwölf Spieltagen auch in dieser Kategorie vorn.

Neben dem 27-Jährigen wurde auch Mannschaftskollege Oladapo Afolayan (26) in die "Elf des Tages" berufen. Bei seiner Premiere erhielt er die Note 2,0.

Während mit Hartel ein Kiezkicker ganz oben in der Einzelwertung thront, liegt St. Pauli in der Mannschaftswertung "nur" auf dem geteilten vierten Rang. An der Spitze liegt der HSV (15), vor Fortuna Düsseldorf (13) und Greuther Fürth (12). Gleich auf mit dem Zweitliga-Tabellenführer ist der 1. FC Kaiserslautern mit ebenfalls zehn Nominierungen.