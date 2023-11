St. Paulis Marcel Hartel wird zum Marathon-Mann: "Laufe gerne für die Mannschaft"

St.-Pauli-Profi Marcel Hartel (27) spulte gegen den SV Elversberg wieder zahlreiche Kilometer ab. Zudem erzielte er einen Treffer und bereitete einen weiteren vor. © Imago / Jan Huebner

Am Ende der Woche kam der 27-Jährige in den drei Partien auf unfassbare 43,6 Kilometer - im Vergleich: Ein Marathonlauf hat 42,195 Kilometer. Nach 13,02 Kilometer gegen den KSC und 18,3 Kilometer gegen Schalke legte Hartel am Freitagabend noch einmal 12,3 Kilometer nach. "Ich laufe gerne für die Mannschaft und gebe alles", zeigte sich der Dauerläufer bescheiden.

Wie schon am Dienstag gegen Schalke hatte der Zehner mit einem Tor und einer Vorlage großen Anteil am Sieg der Kiezkicker. Das 1:0 durch Johannes Eggestein (25) bereitete Hartel mit seiner Ecke vor. "Das war einstudiert", gestand er nach der Partie. "Jojo sollte sich nach hinten schleichen, von den anderen frei geblockt werden und frei zum Kopfball kommen." Der Plan ging auf wie auch schon zwei Wochen zuvor in Paderborn.

Wie gut die Führung den Kiezkicker nach der kräftezehrenden Woche tat, war deutlich zu erkennen. Weil Elversberg auch mutiger agierte, hatte die Hürzeler-Elf mehr Raum und ging schließlich durch Hartel höchstpersönlich in Führung. Nach einem Pass von Oladapo Afolayan knallte er das Leder aus rund 17 Metern unter die Latte. Es war bereits sein sechstes Saisontor - Karriere-Bestwert!

Auch wenn Elversberg in der zweiten Hälfte ein wenig aufkam, St. Pauli hielt dagegen und ließ so gut wie nichts zu. "Aber man sieht hier wiederum unseren Charakter, wie wir uns in jeden Ball reingeworfen haben, und wir wollten unbedingt zu null gewinnen", war Hartel zufrieden, auch wenn er zugab, "Richtung Ende wurden auch die Beine bei mir müde."