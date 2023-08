St.-Pauli-Fans zeigen Nazi-Banner: Atlas Delmenhorst reagiert auf Vorwürfe

St.-Pauli-Fans hielten während des Pokalspiels in Delmenhorst ein Banner mit der Aufschrift "Euer einziger 'Kult' sind eure Nazis - Atlas abschaffen!" in die Luft. © IMAGO / Nordphoto

Grund dafür war ein Banner, das die St.-Pauli-Ultras im Laufe der Begegnung in die Luft hielten. Darauf stand geschrieben: "Euer einziger 'Kult' sind eure Nazis - Atlas abschaffen!"

Mit diesen Worten richteten sich die Anhänger an Teile der Delmenhorster Fanszene, die dem rechten Spektrum gegenüber offen stehen soll.

Zudem sorgte ein Training des Oberligisten in einem Kampfsportstudio in der Vorbereitung für Aufsehen. Dieses soll ebenfalls über Kontakte in die entsprechende Szene verfügen, wie die "Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus und für Demokratie in Niedersachsen" gegenüber der Nordwest-Zeitung bestätigt hatte.

Abgesehen von den üblichen "Scheiß St. Pauli"-Rufen und einem Plakat mit dem Schriftzug "Gehasst, verdammt, vergöttert", der an ein Albumtitel der "Böhsen Onkelz" angelehnt ist, blieb es auf den Rängen ruhig.