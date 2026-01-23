St. Pauli gegen den HSV im Ticker: Bilanz spricht klar für eine Seite
Hamburg - Am zweiten Spieltag der Rückrunde begrüßt der FC St. Pauli den HSV am Millerntor (20.30 Uhr/Sky).
Nach der 0:2-Hinrunden-Pleite aus HSV-Sicht wollen die Rothosen nun auswärts wieder etwas gut machen. Die Auswärtsquote der Hamburger lässt derzeit allerdings zu wünschen übrig.
Doch auch die Kiezkicker scheinen ihren Fans inzwischen etwas schuldig. Nach zuletzt zwei Niederlagen ist die Mannschaft von Alexander Blessin (52) auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.
Wer die Nerven behält und sich im brisanten Stadtderby durchsetzen wird, zeigt sich mit Abpfiff des Flutlichtfreitags.
Update, 14.30 Uhr: Stadtderby-Bilanz spricht klar für den HSV
Wenn man auf die Bilanz des Stadtderbys schaut, müsste der HSV eigentlich als klarer Favorit in die Partie gehen. Von bisher 112 Duellen entschieden die Rothosen 70 und damit fast zwei Drittel für sich.
Die Kiezkicker triumphierten lediglich 25-mal, zudem gab es 17 Remis.
Schaut man nur auf die Bundesliga-Duelle, holte der HSV acht Siege und der FCSP drei. Sechsmal wurden die Punkte geteilt.
Update, 14 Uhr: Das 113. Hamburger Stadtderby steht an
Moin, aus Hamburg! Sicherlich schaut an diesem 19. Spieltag ganz Fußball-Deutschland nach Hamburg.
Nur noch knapp sechseinhalb Stunden bis zum Anpfiff des 113. Stadtderbys am Millerntor. TAG24 versorgt euch hier im Live-Ticker mit allen wichtigen Informationen rund um die brisante Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV.
Titelfoto: WITTERS