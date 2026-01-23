Derbyheld Hartel fiebert 7000 Kilometer entfernt mit St. Pauli mit: "Die Hütte wird brennen"

Auch wenn Marcel Hartel mittlerweile mehrere tausend Kilometer vom FC St. Pauli entfernt spielt, fiebert der ehemalige Derbyheld am Freitag mit.

Von Robert Stoll

Hamburg - Da ist jemand schon ganz heiß! Wenn am Freitagabend (20.30 Uhr) der FC St. Pauli am Millerntor den HSV zum 113. Hamburger Stadtderby empfängt, wird einer rund 7500 Kilometer entfernt vor dem Fernseher mit seinen ehemaligen Teamkollegen mitfiebern - Marcel Hartel (30). Der Aufstiegsheld der Kiezkicker befindet sich derzeit mit seinem Klub St. Louis City im Trainingslager in Florida, als er mit TAG24 über das anstehende Duell und seine Erinnerungen an die Derbysiege am Millerntor spricht.

Marcel Hartel (30, v.) spielt mittlerweile für St. Louis City in der MLS, fiebert aber dem Derby zwischen seinem Ex-Verein FC St. Pauli und dem HSV entgegen. © IMAGO / Imagn Images Während seine Ex-Mitspieler am Freitagabend bei Minustemperaturen um viel mehr als nur drei Punkte kämpfen, genießt Hartel die Sonne Floridas. Wobei: "Wir wissen alle, wie ein Trainingslager abläuft." Trotz der Vorbereitung wird er das Derby aber natürlich verfolgen und hat auch die uneingeschränkte Hoheit. Denn im Normalfall muss sich der 30-Jährige mit seinen Mitspielern, die über Bundesliga-Erfahrung verfügen - und davon gibt es bei St. Louis einige - um die Fernbedienung streiten, wenn die Spiele am Samstag um 15.30 Uhr laufen. "Da wird auf dem Vereinsgelände gefrühstückt und geschaut", erklärt Hartel. Nur eben nicht am Freitag. Die Brisanz der Partie kann er auch aus der Entfernung einschätzen. "Den HSV habe ich jetzt nicht so intensiv verfolgt, aber sie stehen eben über dem Strich", sagt Hartel. Sein Ex-Verein steht mittlerweile am Tabellenende. "St. Pauli ist wieder sehr gut reingekommen, auch in Dortmund haben sie kein schlechtes Spiel gemacht, aber es ist bitter und am Ende zählen die Punkte, gerade in der jetzigen Situation", weiß auch Hartel. "Am Ende weiß aber jeder, was das Spiel bedeutet und was ein Sieg für Kräfte freisetzen kann." FC St. Pauli Tabelle nur Nebensache? St. Pauli macht vor Stadtderby klar: "Werden das Spiel gewinnen" "Deswegen [hoffe] ich mit jeder Faser meines Körpers, dass St. Pauli die drei Punkte holt." Vor allem setzt er auf die Fans. "Die Hütte wird brennen", verspricht er.

Nur wenige Tage nach seinem Wechsel im August 2021 zu den Kiezkickern stand für den Mittelfeldspieler direkt das Derby gegen den HSV an. © WITTERS

Marcel Hartel wechselt zum FC St. Pauli und spielt direkt das Derby: "Wird immer in Erinnerung bleiben"