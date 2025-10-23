St. Pauli gegen Frankfurt auf der Suche nach Selbstvertrauen: Blessin setzt auf italienische Mentalität

Hamburg - Gegen die TSG Hoffenheim hatte der FC St. Pauli vergangene Woche die vierte Niederlage in Folge kassiert. Cheftrainer Alexander Blessin sprach davon, auch mental stabiler werden zu müssen. Wie er der Mannschaft das nötige Selbstvertrauen für das Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) zurückbringen will, verriet er auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Trainer Alexander Blessin (52) sieht sein Team nicht chancenlos gegen die Champions-League-Mannschaft Eintracht Frankfurt. © Marcus Brandt/dpa

Noch bevor es losging, verrückte der 52-Jährige diverse Flaschen der Sponsoren, die bei der Pressekonferenz immer vor seinem Mikro platziert sind. Auch sich selbst rückte er in die Mitte des Tresens.

Als gutes Omen sollte der Umzug auf einen anderen Platz dienen, um der Niederlagenserie in der kommenden Partie endlich ein Ende zu setzen. "Vielleicht verändern wir mal was", sagte Blessin und sorgte damit für allgemeines Gelächter.

Verändern sollte sich auch die mentale Einstellung seiner Mannschaft, um bei einem möglichen Rückstand endlich wieder mit Stärke zurück ins Spiel zu finden oder diesen im besten Fall sogar zu verhindern.

Um seinen Jungs den Kick an Selbstvertrauen zurückzugeben, habe Blessin in dieser Woche eine Turnierform im Training spielen lassen. "Da geht es in jedem Moment um Zweikämpfe, um Abschlüsse und Torabschlüsse zu verteidigen. Das kam sehr gut an", sagte der Kiezcoach auf TAG24-Nachfrage und ergänzte das für ihn Allerwichtigste: "Wir können nur als Einheit existieren und vorangehen."