St. Pauli gewinnt dank Hartel-Hammer auch in Heidenheim und holt zehnten Sieg!

Heidenheim - Der zehnte (!) Dreier in Folge! Seriensieger FC St. Pauli hat auch das heimstärkste Team der 2. Bundesliga , den 1. FC Heidenheim, bezwungen. Durch einen 1:0-Auswärtserfolg im Topspiel sind die Kiezkicker nun voll drin im Aufstiegskampf.

Ein altbekanntes Bild in den vergangenen Wochen: Die Spieler des FC St. Pauli bejubeln einen Treffer - in diesem Fall das entscheidende Tor gegen Heidenheim. © Christoph Schmidt/dpa

Das Team von Rekordtrainer Fabian Hürzeler liegt nun nur noch vier Zähler hinter den drittplatzierten Ostwürttembergern, die ihre erste Heim-Niederlage überhaupt in dieser Saison hinnehmen mussten.

Den Unterschied machte letztlich ein absolutes Traumtor von Marcel Hartel: Der Edeltechniker schweißte die Kugel in der 41. Minute nach einer Einwurf-Vorlage von Leart Paqarada mit dem Vollspann in den linken Winkel.

Zuvor hätten allerdings auch die Hausherren in Führung gehen können, als Top-Torjäger Tim Kleindienst (20 Treffer) die Kugel nach einer Flanke von Jonas Föhrenbach mit dem Kopf knapp am linken Pfosten vorbeisetzte (28.).

Ähnlich brenzlig wurde es allerdings sechs Minuten später auf der Gegenseite, als FCH-Keeper Kevin Müller den Ball völlig unbedrängt in die Füße von Lukas Daschner spielte - der scheiterte mit seinem Abschluss aber dann am Schlussmann (34.).

Viel mehr gab die erste Halbzeit in der ausverkauften Voith-Arena nicht her, da beide Mannschaften zwar viel investierten, sich an den jeweiligen Abwehrreihen aber die Zähne ausbissen.