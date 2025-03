St.-Pauli-Kapitän Irvine spricht Klartext: "Müssen um unser Leben kämpfen!"

Wie seinen Teamkollegen war es auch dem 31-Jährigen sichtlich schwer gefallen, nach der vierten Pleite in Folge die richtigen Worte zu finden. Schließlich hatten die Kiezkicker, wie so häufig in den vergangenen Wochen, lange Zeit ein gutes Spiel abgeliefert. Aber mit dem Halbzeitpfiff kam ein unverständlicher Bruch in das eigene Spiel.

Der Australier (l) versucht auf dem Platz voranzugehen. © Marcus Brandt/dpa

"Wir haben jetzt jede Woche die selbe Situation. Wir müssen eine Antwort dafür finden und zwar schnell", stellte Irvine klar. Es gehe mittlerweile auch nicht mehr um einzelne Spiele, sondern um das große Ganze. "Wir müssen jetzt schwierige Gespräche führen und schnell etwas ändern", machte der Kapitän deutlich. "Wir haben noch zehn Spiele und müssen um unser Leben kämpfen."

Der Australier fordere nun von jedem Einzelnen, dass er in sich gehe und gucke, was er verbessern könne. "Wir müssen das Extra suchen. Ist es die Klarheit in der Box, die Klarheit den Ball zu hören, oder ist es die Mentalität, ist es das Selbstvertrauen", Irvine wusste es selbst nicht so recht. "Irgendwas fehlt, wir müssen herausfinden, was es ist."

Wichtig sei vor allem, dass jetzt nach und nach die verletzten Leistungsträger zurückkehren würden. Mit Manolis Saliakas (28) gab am Samstag zumindest einer sein Kurz-Comeback.

Ob die angekündigten Gespräche Früchte getragen haben, wird sich am kommenden Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg zeigen.