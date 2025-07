St.-Pauli-Kapitän Irvine über Berge, Führungsrollen und Antisemitismus-Vorwürfe

Flachau - Er ist der Kapitän der Mannschaft und doch steht er nur am Rand. Jackson Irvine (32) kann im Trainingslager nur individuell trainieren und nicht mit der Mannschaft auf dem Rasen auflaufen. Er hat verraten, was das für ihn bedeutet und wie ihm die Berge bei der Genesung helfen.

St.-Pauli-Kapitän Jackson Irvine (32) kann seinen Mannschaftskollegen aktuell nur zusehen. © WITTERS

"Solche Tapetenwechsel machen einen großen Unterschied. Die Stimmung verändert sich - und das hat, ob man es glaubt oder nicht, einen Einfluss auf den Heilungsprozess", erklärte der 32-Jährige gegenüber TAG24, während er auf den Sportplatz des USC Flachau blickt, der eingerahmt wird von Bergen und beeindruckender Natur.

Bei dieser Umgebung, "in der Sonne, mit den Jungs" und der guten Luft falle es erst recht schwer "negativ zu sein". Gerade nach den Monaten in der Reha-Klinik und im Krankenhaus sei das einfach "eine ganz andere Stimmung".

Denn auch er sei an seine Grenzen gekommen und habe gedacht: "Ich schaffe das nie!" Umso schöner für den Kapitän, wenigstens abseits des Platzes dabei zu sein.

Seiner Rolle als Führungsperson könne er - wenn auch anders als gewohnt - trotzdem nachkommen. "Was auf dem Platz passiert, liegt gerade nicht in meiner Hand. [...] Es ist eine gute Zeit, um neben dem Platz über Dinge zu sprechen: Welche Art von Team wollen wir sein, welche Standards setzen wir? Ich schaue ohnehin gern aufs große Ganze - also passt das schon. Es ist ungewohnt, diese Rolle etwas aus der Distanz zu übernehmen, aber ich habe gute Leute um mich herum, die das mittragen."

Gleichzeitig nutze er die Zeit um "Barrieren zu brechen" und die Neuen besser kennenzulernen. "Wir essen drei Mahlzeiten am Tag gemeinsam, verbringen viel Zeit im Kraftraum, bei der Regeneration. Das gibt mir die Möglichkeit, ihre Persönlichkeiten kennenzulernen - was sie für Menschen und Spieler sind."