St.-Pauli-Keeper bringt sich mal wieder selbst in die Bredouille: "War nicht so klug"

Hamburg - Hoffentlich wird das nicht zur Gewohnheit! St. Paulis Torwart Nikola Vasilj (29) hat sich beim 1:1-Unentschieden bei Union Berlin erneut einen schweren Fehlpass geleistet, ihn aber stark ausgebügelt. Das gelang ihm nicht immer in dieser Saison.

St.-Pauli-Keeper Nikola Vasilj (29, l) brachte sich mit einem Fehlpass selbst in Bedrängnis, parierte dann aber gegen Unions András Schäfer (26, r) stark. © Imago / Jan Huebner

Nach der erfolgreichen und geschichtsträchtigen WM-Qualifikation hatte der Bundesliga-Alltag Vasilj wieder. Mit dem Spiel bei Union wartete auf den Keeper und St. Pauli ein harter Brocken.

"Es war das Spiel, das wir auch erwartet haben", erklärte er nach der Partie. "Mit vielen langen Bällen, vielen zweiten Bällen und vielen Zweikämpfen."

Von Beginn an musste der 29-Jährige hellwach sein, Union begann mit viel Druck, doch wenn Vasilj gefordert war, war er zur Stelle. Während er sich im ersten Durchgang noch schadlos hielt, musste er in der zweiten Hälfte einmal hinter sich greifen. Bei einer Ecke köpfte Andrej Ilic (26) zum Ausgleich (56. Minute).

Und fast hätte Vasilj noch ein Ostergeschenk verteilt, doch das konnte er gerade noch so verhindern.

"Im ersten Moment konnte ich nicht glauben, dass das passiert. Dann bin ich in dieser Aktion geblieben, habe die Parade gemacht", sagte er zu seiner Parade gegen András Schäfer (26) und nannte auch gleich den Grund für seinen riskanten Pass auf Hauke Wahl (32). "Ich hatte zuvor versucht, eine andere Lösung zu finden, weil wir so viele lange Bälle gespielt haben. Das war nicht so klug in diesem Moment. Aber das Glück war auf unserer Seite."