St.-Pauli-Neuzugang Wahl rutscht in die Startelf: "Habe mich extrem gefreut"

Hamburg - Plötzlich stand er in der Startelf! Neuzugang Hauke Wahl (29) hat beim torlosen Remis gegen Fortuna Düsseldorf sein Debüt von Beginn an für den FC St. Pauli gefeiert. Dabei überzeugte er auf Anhieb.

Dabei profitierte er von den Vertragsverhandlungen zwischen Mitspieler Jakov Medic (24) und seinem neuen Verein Ajax Amsterdam. Zu diesem Zwecke war der Kroate am Freitag vom Verein freigestellt worden.

Seine eigene Leistung sah der 29-Jährige noch als ausbaufähig an. © IMAGO / osnapix

Nicht großartig anders sah es auch sein Trainer. "Er hat gezeigt, dass er ein Qualitätsspieler ist. Er hat eine unfassbare Ruhe am Ball und kann Situationen gut auflösen", erklärte Fabian Hürzeler (30), der noch einiges an Potenzial in seinem Neuzugang sieht.

Auch das Zusammenspiel der "neuen" Dreierkette lobte er. "Sie haben sehr flexibel gespielt, auch im Aufbau. Haben sehr gut im Zwischenraum verteidigt und wenig zugelassen."

Nur leider stand nicht nur hinten die Null, sondern eben auch vorne. "Wir hatten schon einige Chancen und haben es geschafft, Düsseldorf immer wieder vor Probleme zu stellen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir gerade im letzten Drittel zielstrebiger sein können", erkannte auch Wahl. "Die Tormöglichkeiten, die wir heute hatten, hätten wir nutzen können."

Am Ende musste St. Pauli nach der Roten Karte gegen Karol Mets (30) noch einmal kurz zittern. "Trotz Unterzahl haben wir kein Gegentor und das können wir mitnehmen." Wie auch den einen Punkt.