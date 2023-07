St.-Pauli-Neuzugang Wahl stellt sich der Konkurrenz: "War ich so nicht gewohnt"

Hamburg - Er stellt sich der Konkurrenz! Neuzugang Hauke Wahl (29) durfte bei der 3:0-Generalprobe gegen Hapoel Tel Aviv erstmals für den FC St. Pauli am Millerntor auflaufen. So richtig glücklich schien er aber nicht zu sein.

Neuzugang Hauke Wahl (29) stellt sich beim FC St. Pauli dem Konkurrenzkampf. © imago/Susanne Hübner

Die ersten 45 Minuten des letzten Testspiels der Vorbereitung sah der gebürtige Hamburger von der Bank aus, erst zur zweiten Hälfte wurde er für Stürmer Andreas Albers (33) eingewechselt. "Abgesprochen war es nicht", erklärte Wahl. "Ich glaube, wir sind am Ende der Vorbereitung, da muss man nicht immer vorher absprechen, wie viele Minuten man spielt."

Vielmehr habe sich der Neuzugang von Holstein Kiel daher gefreut, dass er noch einmal 45 Minuten spielen und sich zeigen durfte.

Die Situation für den Ex-Kapitän der Störche ist am Millerntor allerdings neu. In den vergangenen Jahren war er unumstrittener Stammspieler. "Es war von Anfang an klar, dass es nicht leicht wird. Dass ich irgendwo hingehe und sofort der Mann bin", gestand er.

Genau dies war einer der Gründe dafür, warum Wahl sich eine neue Herausforderung gesucht hatte. "So eine Konkurrenzsituation zu haben, war ich nicht gewohnt", gab der 29-Jährige zudem zu.

Dennoch fühlt er sich bislang wohl in seiner neuen Mannschaft. "Es macht unheimlich Spaß, mit denen an einer Seite zu spielen", erklärte der Abwehrspieler zu seinen Teamkollegen Karol Mets (30) und Jakov Medic (24), mit denen er in der zweiten Hälfte auf dem Rasen stand. "Sie haben letztes Jahr gezeigt, wie auch der gesamte Defensivverbund, was sie draufhaben", blickte Wahl zurück.