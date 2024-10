St.-Pauli-Profi Saad über "Sky"-Experte Hamann: "Ich weiß nicht mal, wer das ist"

Hamburg - Überragend! Offensivakteur Elias Saad (24) hatte am vergangenen Samstag entscheidenden Anteil am 3:0-Auswärtssieg des FC St. Pauli beim SC Freiburg .

Natürlich kürte er den gebürtigen Hamburger auch gleich noch zum "Man of the Match" gegen Freiburg, wofür dieser sich im "Sky"-Interview nach dem Spiel höflich bedankte.

"Die Leute sagen: 'Du musst ins Nachwuchsleistungszentrum.' Aber er hat gezeigt, dass es auch anders geht. Und jetzt steht er hier vor drei-, vier-, fünftausend St. Pauli-Fans in der Kurve und lässt sich feiern. Was für eine Geschichte", verdeutlichte der 51-Jährige.

Die Leistung des 24-Jährigen blieb auch "Sky"-Experte Didi Hamann (51) nicht verborgen. Der Ex-Profi geriet regelrecht ins Schwärmen - vor allem der ungewöhnliche Karriereweg des St.-Pauli-Profis, der vor zwei Jahren noch in der Regionalliga gekickt hatte, imponierte Hamann.

Der tunesische Nationalspieler traf nicht nur zweimal selbst, sondern bereitete den dritten Treffer von Oladapo Afolayan (27) auch noch vor - somit sammelte er als erster FCSP-Profi überhaupt drei Scorer-Punkte in einer Bundesligapartie.

Eigentlich konnte Saad aber relativ wenig mit der Auszeichnung anfangen, wie ein Video zeigt, das der FCSP am heutigen Dienstag auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte.

Ziemlich am Ende des "Behind the Scenes"-Videos ist der 24-Jährige nach seinem "Sky"-Interview zu sehen. Er erzählt, dass Hamann ihn zum Spieler des Spiels gekürt habe - und gesteht dann lachend: "Ich weiß nicht mal, wer das ist."

Sollte der Kiezkicker weiterhin so performen, dürfte Hamann noch ein paar Mal öfter über ihn reden - und Saad bald wissen, wer da eigentlich über ihn spricht.