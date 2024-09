St.-Pauli-Profi Treu nennt Grundvoraussetzung für den ersten Sieg

Hamburg - Die Vorzeichen sind klar! Der FC St. Pauli will am Sonntag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg die ersten Punkte der Saison einfahren. Doch auch der Gegner steht bereits unter Zugzwang.

Besonders achten sollte St. Pauli auf Philipp Tietz (27). Der Angreifer trifft besonders gerne gegen den Kiezklub, viermal in sieben Duellen. "Er hat mit einigen Jungs schon Berührungspunkte in der zweiten Liga gehabt. Es waren immer eklige Duelle gegen ihn, er haut alles in die Zweikämpfe rein", wusste auch Treu.

In der aktuellen Saison warten beide Teams nach zwei Spieltagen noch auf den ersten Sieg. "Beide Mannschaften werden sich nichts schenken, Augsburg will ihr Heimspiel auch gewinnen", war sich der 23-Jährige sicher.

Mit den Kiezkickern ist der Außenspieler in dieser Saison noch sieglos. © Gregor Fischer/dpa

"Wir müssen unsere Defensivarbeit, die uns dieses Jahr stark machen muss und soll, auf den Platz bringen", so der Rechtsfuß weiter. "Und offensiv müssen wir versuchen, Tore zu schießen, einfach effektiver und zielstrebiger sein."

Durch die Rückkehr von Manolis Saliakas (28) ist noch unklar, ob und auf welcher Position Treu am Sonntag spielen wird. "Ich freue mich erst einmal, dass Manos zurück ist. Er ist mit seinen präzisen Flanken und Pässen und seiner Einstellung gegen den Ball ein enorm wichtiger Spieler für uns", führte der 23-Jährige aus.

Der Konkurrenzkampf tobt also auf den Außenbahnen. "Das pusht uns zu Höchstleistungen im Training, da profitieren wir alle von", war Treu sich sicher. "Jeder will spielen. Wo und ob ich spiele, entscheidet der Trainer. Ich gebe aber auf jeder Position Gas." So hoffentlich dann auch am Sonntag in Augsburg.