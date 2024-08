St. Paulis Philipp Treu wieder fit für die Bundesliga: "Freue mich auf die ganzen Stars!"

Hamburg - In der vergangenen Saison brach er sich das Wadenbein : Jetzt steht Philipp Treu (23) aber wieder fit kurz vor seiner ersten Bundesligasaison mit dem FC St. Pauli .

Nach einem Wadenbeinbruch in der vergangenen Saison ist FCSP-Verteidiger Philipp Treu (23) wieder fit. © IMAGO/MIS

"Läuft wirklich sehr, sehr gut", ist der 23-Jährige mit seiner Rückkehr in den Trainings- und so langsam Spielalltag zufrieden. "Ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe. Auch vom Kopf her bin ich frei."

Im Spiel mit dem Ball gebe es zwar noch Aufholbedarf, aber jedes Training würde der Kiezkicker dafür nutzen, um auch diesbezüglich schnellstmöglich wieder an seiner Leistung aus vergangener Saison anzuknüpfen oder sogar zu verbessern. Dafür habe er in der Sommerpause sogar gar keinen Urlaub gemacht.

Im Trainingslager-Testspiel gegen Olympique Lyon stand der Verteidiger erstmals nach seiner schweren Verletzung wieder auf dem Rasen.

Auf das nächste Testspiel gegen Atalanta Bergamo am Freitag freut sich der Abwehrspieler besonders, schließlich spiele man nicht alle Tage gegen einen Europa-League-Sieger und das noch im heimischen Millerntor.

"Sechs Tage später spielen sie [Bergamo] gegen Real Madrid, die werden die Generalprobe sicherlich gut nutzen wollen", blickt Treu auch mit Respekt auf die Partie. "Ich weiß, dass sie einen aggressiven Fußball spielen werden."