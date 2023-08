St.-Pauli-Stürmer Albers hadert mit Schiri-Entscheidung: "Teile die Meinung nicht!"

Schiedsrichter Tom Bauer (26) erklärte seine Entscheidung. Andreas Albers (33) und Marcel Hartel (26) können sie nicht glauben. © IMAGO / Zink

Es lief bereits die 94. Minute, als die Kiezkicker einen Freistoß weit in der Hälfte der Fürther zugesprochen kamen. Den fälligen Ball brachte Eric Smith (26) in den Strafraum, wo Abwehrspieler Damian Michalski (25) in die Luft stieg und das Leder Richtung Außenlinie genau in die Füße von Albers beförderte.

Der Däne nahm das Leder an und zimmerte es mit links in die lange Ecke - Tor! "Ich bin schon bei meinem Torjubel bei den Fans und dann pfeift er ab", beschrieb der 33-Jährige die folgenden Momente, in denen sein Blick Richtung Bauer ging. Der Referee hatte den Arm gehoben und auf Abseits entschieden. Dabei wurde vom VAR bestätigt.

Denn bei der Ausführung des Freistoßes hatte Albers im Abseits gestanden. Und obwohl der Ball von einem Fürther verlängert worden war, blieb Bauer bei seiner Meinung.

"Das ist natürlich komplett ärgerlich", gab der Angreifer zu. "Für einen Stürmer geht es nicht schlimmer." Im Vorfeld hatte sich der Däne genau diesen Moment ausgemalt. "Ich saß auf der Bank und hatte im Kopf, dass es immer noch 0:0 steht und gedacht, dass ich vielleicht noch ein paar Minuten bekomme, um den Unterschied zu machen."