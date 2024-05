St.-Pauli-Keeper Vasilj patzt im entscheidenden Moment: "Kein Vorwurf"

St.-Pauli-Keeper Nikola Vasilj (28, r.) sprang kurz vor Spielende unter einer Ecke hindurch und ermöglichte so HSV-Stürmer Robert Glatzel (30, l.) den Siegtreffer. © IMAGO / Oliver Ruhnke

Es lief bereits die 85. Spielminute, als der Bosnier zum dritten Mal den Ball aus dem Netz holen musste. Nur dieses Mal zählte der Treffer auch. Bei einer Ecke von Miro Muheim (26) sprang Vasilj unter dem Ball hindurch, hinter ihm musste Robert Glatzel (30) nur noch einköpfen.

"Bei der Ecke komme ich raus, weil ich sehe, dass der Ball auf den langen Pfosten kommt", beschrieb der 28-Jährige die Situation. "Ich wurde etwas geblockt und kam nicht an den Ball. Sehr bitter für mich und für das Team."

Einen Vorwurf wollte dem Keeper nach der Partie aber niemand machen. "Er hat eine Entscheidung getroffen und ich gehe da voll mit ihm", sagte Marcel Hartel (28). Trainer Fabian Hürzeler (31) sah es ähnlich. "Fehler gehören dazu. Niko spielt bisher eine überragende Saison", erklärte er, auch wenn er sich ein wenig über das Hinauslaufen ärgerte. "Er muss da nicht rauskommen. Wenn er drinbleibt, fängt er den Ball leicht ab." Im Nachhinein gab auch Vasilj zu, dass er hätte besser in seinem Kasten bleiben sollen.

Doch weil er es nicht tat, verloren die Kiezkicker das Derby und verpassten den vorzeitigen Aufstieg. Dabei hatte der Bosnier wie schon in den Vorwochen seine Mannschaft mit teils überragenden Paraden lange Zeit im Spiel gehalten. In der ersten Halbzeit parierte er einen Nachschuss von Ransford Königsdörffer (22, 20. Minute) in starker Manier, in Hälfte zwei fischte er einen Schuss des Angreifers aus dem Eck.