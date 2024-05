FC St. Pauli kontert Baumgarts "Respektlos"-Vorwurf: "Kindergarten"

HSV-Trainer Baumgart unterstellte den Kiezkicker dabei sogar Absicht: "Ich bin 30 Jahre dabei und eines steht fest: In meiner Hälfte hat keiner was zu suchen. Das ist auch eine Frage von Respekt."

So auch an diesem Abend. Kapitän Jackson Irvine (31) überquerte die Mittellinie, platzte dieses Mal aber in eine Übung der HSV-Ersatzspieler. Es folgte eine Rudelbildung mit mehr als 20 Beteiligten und der Austausch einiger netter Worte. Vor allem FCSP -Co-Trainer Peter Nemeth (51) musste gebremst werden.

Aber der Reihe nach. Vor der Partie war es beim Warmmachen zu einem kleinen Scharmützel zwischen beiden Teams gekommen. Wie vor jedem Spiel absolvierten die Kiezkicker einen Steigerungslauf, an dessen Ende die Profis wenige Meter in die gegnerische Hälfte laufen.

St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler (31, r) und HSV-Coach Steffen Baumgart (52) lieferten sich nach der Partie einen kleinen, verbalen Schlagabtausch. © Marcus Brandt/dpa

Komisch nur, dass der HSV der bislang einzige Kontrahent war, bei dem es so solchen Szenen während des Warmmachens kam. "Ja, ist okay, wenn dann der Athletik-Trainer vom Gegner an erster Front ist", spielte Hürzeler auf Daniel Müßig (42) an, der an vorderster Front der Rothosen agierte.

In dem 31-Jährigen brodelte es, er musste sich deutlich zusammenreißen. "Ich habe den HSV noch nie die Übung dort aufbauen sehen. Sie machen es jetzt neuerdings, weil sie wissen, dass wir da in die Hälfte laufen", unterstellte auch er dem HSV Absicht.

"Wenn das respektlos ist, dann ist es so. Dann akzeptieren wir das. Ich empfinde andere Dinge im Leben als respektlos. Wenn wir die jetzt ausführen, sitzen wir noch lang", fuhr Hürzeler weiter aus.

Irvine, Auslöser der ganzen Aktion, hatte nach der Partie nur ein müdes Lächeln dafür übrig. "Für mich war das Kindergarten", sagte der Australier.