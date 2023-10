St. Pauli stürmt ins Achtelfinale! Eggestein köpft Schalke in der Verlängerung K.o.

Schalkes Marcin Kaminski (l) setzt sich gegen St.-Pauli-Kapitän Jackson Irvine durch und erzielt das 1:0 für seinen Verein. © Marcus Brandt/dpa

Wie schon in den beiden vergangenen Partien gegen den SC Paderborn (2:2) und den Karlsruher SC (2:1) sahen sich die Kiezkicker im Zentrum einer massiven Gegenwehr ausgesetzt. Die Hürzeler-Elf hatte von Anpfiff an zwar deutlich mehr Ballbesitz, fand aber offensiv keine Räume.

Schalke verzichtete auf ein Pressing und verschob geschickt die Räume. Fast schon aus dem Nichts fiel schließlich nach einer guten Viertelstunde die Führung für Königsblau. Einen Mohr-Freistoß köpfte Marcin Kaminski ins Tor. Zum dritten Mal in Folge geriet die Hürzeler-Elf damit in Rückstand.

In der Folge tat sich St. Pauli gegen den blau-weißen Defensivriegel extrem schwer. Ein Kopfball von Simon Zoller, den S04-Keeper Ralf Fährmann stark parierte, war die beste Chance für die Kiezkicker (41.).

Wie schon am Samstag gegen den KSC zog das Trainerteam um Fabian Hürzeler in der Halbzeit die richtigen Schlüsse. Ein Doppelwechsel sowie taktische Anpassungen brachten mehr Zug in das Spiel des Zweitliga-Tabellenführers. Dies spiegelte sich auch sofort in Torchancen wider. Connor Metcalfe prüfte mit einem Schuss Fährmann (48.)