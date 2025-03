St. Pauli testet gegen Hertha und feiert zweifaches Comeback

Robert Wagner (21, l.) und Connor Metcalfe (25) werden im Test gegen Hertha das erste Mal nach ihrer Verletzung auf dem Platz stehen. © Bildmontage: Gregor Fischer/dpa, Bernd Thissen/dpa

Generell bieten Testspiele Raum, um Spielern, die zuletzt kaum bis gar nicht zum Zug kamen, erste Einsatzmöglichkeiten zu geben.

In diesem Fall vor allem Connor Metcalfe (25), der zuletzt Ende September im braunen Trikot in Freiburg auflief, und Robert Wagner (21), der ebenfalls verletzungsbedingt länger kein Teil des Kaders war.

Cheftrainer Alexander Blessin (51) will sie deshalb langsam in die Spielpraxis zurückführen. "Das Testspiel ist wichtig für uns, auch mit Blick auf die Wiedereingliederung. Connor und Robert sollen 45 Minuten lang Gas geben und dann passt es auch." Beide fielen bei den vergangenen Spielen wegen muskulärer Verletzungen aus.

So will es der Kiezcoach in Hinblick auf das Testspiel aber generell für fast alle handhaben. "Die meisten Jungs werden 45 Minuten spielen, einige 60 Minuten", so der 51-Jährige.

Adam Dzwigala und Ben Voll allerdings sollen als Einzige 90 Minuten lang den Ball auf dem Rasen am Fuß haben.