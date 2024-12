St.-Pauli-Trainer Blessin will Leverkusen "nerven und verärgern"

St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (51) will die Mannschaft von Xabi Alonso (43) nerven und verärgern. © Marcus Brandt/dpa

Nach dem Erfolg gegen die Störche tendiert der 51-Jährige dazu, die Gewinner-Elf auch gegen den amtierenden Deutschen Meister am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) auflaufen zu lassen.

Um gegen die Mannschaft von Meistertrainer Xabi Alonso (43) zumindest halbwegs zu bestehen, müsse man auf einen Aspekt besonderen Fokus legen: Nerven!

"Die Frage ist, inwiefern können wir sie so verärgern und ihnen so lange den Ball wegnehmen, dass wir sie wirklich aus dem Konzept bringen", blickte Blessin bei der Pressekonferenz am Donnerstag auf das Match gegen den amtierenden DFB-Pokalsieger.

Es zu schaffen, dass Florian Wirtz (21) und seine Kollegen ins Straucheln kommen, dafür brauche es vor allem Mut zum Ballbesitz, "ohne dabei ins offene Messer zu laufen."

Ein bisschen eben wie Liverpool, die der Werkself im vergangenen Champions-League-Spiel (4:0) deutlich ihre Schwachstellen aufzeigten, wenn auch der Kiezcoach die Schwierigkeit dieses Vergleiches schmunzelnd zugab.