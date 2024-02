St.-Pauli-Trainer Hürzeler warnt vor Schalke 04: "Angeschlagener Boxer"

Hamburg - Die Favoritenrolle ist eigentlich klar verteilt! Tabellenführer FC St. Pauli tritt am Freitagabend bei Abstiegskandidat FC Schalke 04 an. Eine Konstellation, die vor der Saison nicht unbedingt zu erwarten war. Trainer Fabian Hürzeler (31) will die Partie dennoch nicht auf die leichte Schulter nehmen.