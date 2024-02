Spektakulärer Sieg! Magdeburg deklassiert Schalke nach allen Regeln der Kunst!

Magdeburg - Einbahnstraßenfußball pur! Der 1. FC Magdeburg entfachte gegen Schalke ein regelrechtes Feuerwerk! Die Knappen reisten chancenlos, ohne einen Gedanken an Punkte verschwendet zu haben, ab. Magdeburg feiert einen überzeugenden 3:0-Heimsieg.

Schalke erfolgreich auseinandergenommen! Der FCM hatte jede Menge Grund zu jubeln im Spiel gegen Königsblau © Christophe Gateau/dpa

Blau-Weiß war von der ersten Sekunde an präsent, bespielte die Gäste aus Gelsenkirchen!

Das erste Mal belohnen konnten sich die Magdeburger in der 17. Minute, als ausgerechnet Kapitän Condé, der zuletzt kaum Spielzeit erhielt, Initiator des Treffers wurde. Der 27-Jährige hatte die Übersicht mit einem cleveren Pass auf Atik, der wiederum Gnaka bediente.

Wie im Hinspiel, in dem sich Gnaka zweimal in die Torschützenliste eintrug, versenkte der Ivorer die Kugel gekonnt im Schalker Kasten.

Danach wurde es knifflig: Nach einer strittigen Szene zwischen Ito und Brunner im Sechzehner entschied Schiedsrichter Dingert nach Videobeweis auf Elfmeter für den FCM. El Hankouri blieb cool und erhöhte in der 35. Minute vom Punkt auf 2:0.

Und endlich, wollte man fast sagen, ließ der FCM nicht nach! Es ging sensationell weiter. Die Mannschaft hatte sich in einen Rausch gespielt. Vorneweg Ito, der ebenfalls endlich die Chance von Beginn an erhalten hatte. Nach einer starken Einzelleistung schoss der Japaner in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 3:0.

Kurz darauf war dann erst mal Schluss. Magdeburg war aggressiver, galliger, wacher und führte völlig verdient mit drei Toren.