St.-Pauli-Trainer warnt vor seinem Lieblingsschüler Amoura

Hamburg - Die Vorfreude ist groß! Am Samstag trifft St. Paulis Trainer Alexander Blessin (51) auf seinen ehemaligen Torjäger von Union Saint-Gilloise Mohamed Amoura (24), der mittlerweile für den VfL Wolfsburg auf Torejagd geht. Unter der Woche blieben die Telefone der beiden ausnahmsweise mal still.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin (51, r.) und Wolfsburg-Stürmer Mohamed Amoura (24) arbeiteten erfolgreich bei Union Saint-Gilloise zusammen. © IMAGO / Isosport

"Wir schreiben uns immer mal wieder", bestätigte Blessin, der aber gleichzeitig betonte, dass "in dieser Woche der Kontakt mal außer Kraft bleibt". Nach dem Duell werde man aber sicher noch ein paar Worte miteinander sprechen, so der FCSP-Trainer.

In der vergangenen Saison standen beide noch in Belgien bei Union Saint-Gilloise unter Vertrag. Gemeinsam gewannen sie den Pokal und schalteten in der Conference-League-Zwischenrunde Eintracht Frankfurt aus.

Insgesamt absolvierte Amoura unter Blessin 45 Partien, erzielte 22 Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. Der 51-Jährige weiß also, was da auf seine Defensive zukommt.

"Man sieht bei ihm eine Entwicklung, nicht nur durch seine Tore, sondern auch durch seine Assists", erkannte er an. Aktuell steht Amoura bei neun Buden und acht Vorlagen in 25 Begegnungen. "In unserer gemeinsamen Zeit bei Union Saint-Gilloise war er noch ein bisschen egoistischer. Das hat er ein bisschen abgelegt und dadurch ist er natürlich noch unberechenbar."