St. Pauli verabschiedet nächsten Spieler: Auch Boukhalfa muss gehen

Carlo Boukhalfa (26, hinten) muss den FC St. Pauli nach drei Jahren verlassen. © Christian Charisius/dpa

Boukhalfa war im Sommer 2022 von Jahn Regensburg ans Millerntor gewechselt, kam aber nie über die Rolle als Ergänzungsspieler hinaus.



Während er unter Timo Schultz (47) hier und da noch zum Einsatz gekommen war, fand er unter Fabian Hürzeler (32) zunächst keinerlei Beachtung und pendelte in der Rückrunde 2022/23 zwischen Tribüne und Bank.

In der darauffolgenden Spielzeit änderte sich wenig, der 26-Jährige wurde in 17 Partien eingewechselt, stand aber kein einziges Mal in der Startelf. Boukhalfa, der stets als Wechselkandidat galt, kämpfte sich aber durch und blieb am Ball.

Unter Alexander Blessin (52) fand er sich, auch durch Verletzungen seiner Mitspieler, plötzlich in der Anfangsformation wieder und absolvierte in der zurückliegenden Saison 25 Partien, 19 davon von Beginn an. Zudem gelangen ihm zwei Treffer.