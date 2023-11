St. Pauli verlängert Vertrag mit Stammspieler vorzeitig

Linksverteidiger Lars Ritzka (25, r.) hat seinen Vertrag beim FC St. Pauli vorzeitig verlängert. © Marco Steinbrenner/DeFodi Images/dpa

Zu der genauen Laufzeit des Kontrakts äußerten sich die Verantwortlichen wie gewohnt nicht - der 25-Jährige steht seit Juli 2021 beim FCSP unter Vertrag, zuvor hatte er beim SC Verl gespielt.

Zunächst hatte sich Ritzka als Ersatzmann für Leart Paqarada (29) mit einer Nebenrolle begnügen müssen, in dieser Saison stand der Verteidiger aber in zwölf Pflichtspielen in der Startelf. Insgesamt absolvierte er bisher 35 Einsätze für St. Pauli, in denen ihm ein Treffer sowie eine Vorlage gelangen.

"Lars hat sich in den knapp zweieinhalb Jahren bei uns hervorragend entwickelt. Er stand dabei lange nicht im Fokus der Öffentlichkeit, doch wir wussten immer um seine Qualitäten und seinen Wert für unser Team. Dass er jetzt regelmäßig zu Einsätzen kommt, ist das Ergebnis seiner beharrlichen Arbeit", erklärte Sportchef Andreas Bornemann (52).

Coach Fabian Hürzeler (30) ergänzte: "Lars ist eine absolut verlässliche Größe bei uns im Kader. Er verfügt über eine außergewöhnliche Arbeitseinstellung und hat in seiner Zeit bei uns gerade auch im Spiel mit dem Ball große Fortschritte gemacht. Es ist schön, ihn weiterhin bei uns im Team zu wissen."

Und Ritzka selbst? Der sagte: "Ich sehe meinen Weg beim FC St. Pauli noch nicht am Ende und freue mich über das Vertrauen, das der Klub in mich setzt. Ich fühle mich in der Stadt und beim Verein sehr wohl und habe hier optimale Voraussetzungen, um meine persönliche Entwicklung der vergangenen Jahre weiter fortsetzen zu können."