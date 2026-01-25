St.-Pauli-Verteidiger Hauke Wahl vom Derby enttäuscht: "Erwartungen nicht erfüllt"

Hamburg - Das war enttäuschend! Der FC St. Pauli wollte mit einem Sieg im Derby gegen HSV den Abstand auf den Stadt-Nachbarn verringern, stattdessen gab es ein langweiliges 0:0 , bei dem sich beide Teams wenig zutrauten. Im Anschluss wurde Klartext gesprochen.

St. Paulis Abwehrspieler Hauke Wahl (31) hatte sich vom Derby mehr erhofft. © WITTERS

Die Enttäuschung nach Abpfiff war den Kiezkickern deutlich anzumerken. Der biedere Auftritt gegen den ungeliebten Stadt-Nachbarn war eindeutig zu wenig gewesen. "Das Derby konnte die Erwartungen nicht erfüllen", gestand Hauke Wahl (31). "Es war nicht richtig emotionsgeladen, nur immer mal wieder, aber nicht über 90 Minuten. Da gab es schon ganz andere Derbys."

Vor allem in der ersten Hälfte war der HSV besser, weil griffiger. St. Pauli gewann keine 40 Prozent ihrer Zweikämpfe. "Wir waren zu passiv", erkannte auch Eric Smith (29) an. "Wir haben den HSV nicht genug unter Druck gesetzt, sie konnten unsere erste Pressinglinie zu einfach überspielen." Dennoch ließ die Defensive der Kiezkicker wenig zu.

Leider blieb auf der andere Seite auch die Offensive - wieder einmal - harmlos. "Ich glaube, dass der HSV aus dem Hinspiel gelernt hat", mutmaßte Smith. "Da haben sie uns hoch angelaufen und wir konnten ihnen wehtun."

Das sah am Freitag aus. Weil St. Pauli zudem viele lange Bälle spielte, hingen Mathias Pereira Lage (29) und Martijn Kaars (25) in der Luft. "Sie waren häufig alleine und haben schlechte Bälle von uns bekommen", nahm sie Wahl ein wenig in Schutz.