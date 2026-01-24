Verstärkung fürs Mittelfeld! FC St. Pauli verpflichtet Cousin von BVB-Profi

Hamburg - Das kommt überraschend! Der FC St. Pauli hat sich einen Tag nach dem torlosen Derby gegen den HSV mit Mittelfeldspieler Mathias Rasmussen (28) von Union Saint-Gilloise verstärkt.

Der FC St. Pauli hat sich mit Mittelfeldspieler Mathias Rasmussen (28) verstärkt. © FC St. Pauli

Dies gaben die Kiezkicker am Samstagvormittag bekannt. Rasmussen kann im Mittelfeldzentrum sowohl auf der Sechs als auch auf der Acht agieren.

Für den belgischen Topklub absolvierte der Däne in der laufenden Saison 16 Liga-Partien, in denen er zwei Tore erzielte sowie einen Treffer vorbereitete. Auch in der Champions League kam er zum Einsatz.

"Ich freue mich sehr auf die Bundesliga und speziell auf den FC St. Pauli mit seinem intensiven Fußball. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr überzeugend; ich habe schnell gespürt, dass dieser Schritt für mich der richtige ist", erklärte Rasmussen.

Er und Trainer Alexander Blessin (52) kennen sich bereits, arbeiteten bei Saint-Gilloise ein Jahr zusammen und gewannen gemeinsam den belgischen Pokal.

"Mathias trifft unter Druck schnelle Entscheidungen und gibt einer Mannschaft im Zentrum Ordnung. Er kann das Tempo bestimmen, Bälle fordern und ist gleichzeitig sehr zuverlässig gegen den Ball. Genau diese Balance aus defensiver Zuverlässigkeit und offensiver Orientierung ist für unser Spiel entscheidend", beschrieb der 52-Jährige den neuesten Coup.