St.-Pauli-Verteidiger Karol Mets ist trotz der besten Defensive nicht zufrieden

Für den estnischen Nationalspieler wäre es ein Traum, mit dem FCSP in die Bundesliga aufzusteigen. Die Saison sei aber noch zu jung, um darüber ernsthaft zu sprechen.

Das Erfolgsgeheimnis sieht der Abwehrspieler in der Teamleistung: "Wir verteidigen mit elf Mann. Nicht nur die Verteidiger verteidigen, sondern auch die Stürmer." Überhaupt stimme die Chemie im gesamten Team.

Die fünf Gegentreffer, die die Hamburger in den bislang acht Saisonspielen kassiert haben, sind für Mets sogar noch zu viele: "Wir hätten noch einige Gegentore verhindern können."

"Unsere Arbeit und die Spiele gehen in die richtige Richtung", sagte der Este am Dienstag bei einer Medienrunde auf dem Trainingsgelände der Kiezkicker.

Und so richtete Mets den Blick auf das Heimspiel am Samstag (20.30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg. Die Herangehensweise gegen die Franken umschrieb der Defensivspezialist so: "Voller Fokus, voller Einsatz."