St. Pauli vor Verpflichtung von Nationalspieler aus Freiburg

Hamburg - Der FC St. Pauli muss nach dem Aufstieg in die Bundesliga aufrüsten: Vor allem im Mittelfeld herrscht nach den Abgängen von Top-Scorer Marcel Hartel (28) und Leihspieler Aljoscha Kemlein (19) Handlungsbedarf.

U21-Nationalspieler Robert Wagner (20) steht vor einem Wechsel vom SC Freiburg zum FC St. Pauli. (Archivfoto) © Tom Weller/dpa

Letzterer soll als Vorbild für die erste Neuverpflichtung der Kiezkicker in diesem Sommer dienen: Laut "Kicker" stehen die Braun-Weißen unmittelbar vor einer Leihe von U21-Nationalspieler Robert Wagner (20).

Demnach sei zwischen dem FCSP und dem Spieler selbst bereits Einigkeit erzielt worden, nun müsse sich der Bundesliga-Aufsteiger noch mit Wagners Klub SC Freiburg über ein Leih-Geschäft verständigen.

Der Mittelfeldspieler, der für die Breisgauer bisher fünf Pflichtspiele absolvierte, darunter eines in der Europa League, war in der abgelaufenen Saison an Greuther Fürth ausgeliehen.

Bei den Franken gehörte der Youngster zum Stammpersonal. In 31 Zweitliga-Partien konnte er neun Scorerpunkte sammeln (vier Tore/fünf Vorlagen).