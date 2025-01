War das sein letztes Tor für Frankfurt? Omar Marmoush trifft Ex-Verein St. Pauli ins Mark

Hamburg - Solche Geschichten schreibt eben nur der Fußball! Omar Marmoush (25) wurde im vielleicht letzten Spiel für Eintracht Frankfurt ausgerechnet bei Ex-Verein FC St. Pauli zum Matchwinner. Die Adler gewannen mit 1:0 am Millerntor.

Der FC St. Pauli kam in der ersten Halbzeit zunächst nur selten vor das Eintracht-Gehäuse von Kevin Trapp. © Gregor Fischer/dpa

Der Ägypter hatte nach etwas mehr als einer halben Stunde den längst überfälligen Treffer für die Gäste erzielt. Nach einer unzureichenden Abwehraktion kam Marmoush an den Ball, verzögerte etwas und jagte ihn ins lange Eck.

Es könnte sein letzter Treffer für die SGE gewesen sein, schließlich wird er mit Manchester City und einem Wechsel in der Winterpause in Verbindung gebracht.

Die Gäste aus der Mainmetropole hätten zu diesem Zeitpunkt aber schon deutlich höher führen müssen. Marmoush hatte mehrere Chancen, Sturmpartner Hugo Ekitiké (22) vergab kläglich, als er vor dem leeren Tor an den Pfosten schoss (28.)

St. Pauli, das kurzfristig auf Johannes Eggestein (26) verzichten musste, kam erst nach dem Gegentreffer so richtig ins Spiel und wäre in der Nachspielzeit fast zum Ausgleich gekommen. Carlo Boukhalfa (25) scheiterte jedoch am Pfosten.

Mit dem 0:1 ging die sehr unterhaltsame Partie in die Halbzeit, aus der die Kiezkicker mit mehr Schwung kamen.