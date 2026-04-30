FC St. Pauli: So läuft es für die Leihspieler Ahlstrand und Banks

Hamburg - Leihe erfolgreich, aber wie geht es weiter? Um Spielpraxis zu sammeln, hat der FC St. Pauli Erik Ahlstrand (24) und Scott Banks (24) an andere Vereine verliehen. Nach ihrer Rückkehr haben sie wohl aber keine Zukunft mehr bei den Kiezkickern.

Erik Ahlstrand (24) konnte bei Heracles Almelo Spielpraxis sammeln, den Abstieg aber nicht verhindern. © IMAGO / Goal Sports Images

Während Ahlstrand seit dem Winter sein Glück in der niederländischen Eredivisie bei Heracles Almelo sucht, verließ Banks bereits im Sommer St. Pauli. Der Schotte spielte zunächst für den FC Blackpool in der dritten, englischen Liga und wechselte im Winter zum Liga-Konkurrenten FC Barnsley.

Auf den ersten Blick lohnten sich die Leihen der beiden Profis. Denn anstatt auf der Bank oder Tribüne des Millerntors zu sitzen, erhielten beide bei ihren Leihvereinen Spielpraxis.

Ahlstrand kam nach seinem Wechsel im Winter in elf von 14 Begegnungen zum Einsatz, siebenmal stand er dabei in der Startelf. Zuletzt war nur Einwechselspieler und konnte den Abstieg nicht verhindern. Almelo ist mit 19 Punkten abgeschlagen Tabellenletzter und muss den Gang in die zweite Liga antreten.

Bei St. Pauli hatte es der Schwede seit seiner Ankunft im Winter 2024 schwer und kam insgesamt nur auf sechs Einsätze für die Profis. Ein paar mehr waren es bei der U23 in der Regionalliga (23).