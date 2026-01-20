St. Paulis Abwehrboss Hauke Wahl überzeugt: "Wissen, wie wir dem HSV wehtun können"

Hamburg - Die Vorfreude ist groß! Das Derby am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen den HSV ist für St. Paulis Abwehrspieler Hauke Wahl (31) als gebürtiger Hamburger noch mal einen Tick mehr besonders. Der Druck ist aber enorm.

Das Hinspiel konnte Hauke Wahl (31, l.) mit St. Pauli klar gegen den HSV gewinnen. © WITTERS

Durch die Niederlage in Dortmund sind die Kiezkicker auf den letzten Tabellenplatz gerutscht, der Abstand zu den Nicht-Abstiegsrängen wird immer größer. Eric Smith (29) hatte unmissverständlich klargemacht, dass das Derby am Freitag "das wichtigste Spiel der Saison" sei. Ganz so weit wollte Wahl nicht gehen.

"Für die Fans und den Verein ist es natürlich das wichtigste, aber für uns als Mannschaft, wenn man sich die Punkte ansieht, ist ab jetzt jedes Spiel das wichtigste", erklärte der 31-Jährige.

Im Hinspiel hatte St. Pauli den HSV noch klar in die Schranken gewiesen, es war ein Klassenunterschied zu erkennen gewesen. "Wenn man zu null spielt und gewinnt, hat man meistens nicht viel falsch gemacht", meinte Wahl und sprach von einem der besten Saisonspiele. "Ich fand, dass wir wirklich sehr dominant gespielt haben, dass wir in den Zweikämpfen sehr präsent waren."

Seitdem hat sich beim Stadtnachbarn aus Stellingen aber viel getan. Personell wurde nachgebessert und mittlerweile steht man auch fünf Zähler vor St. Pauli. "Sie haben viele neue Spieler und sind deutlich gefestigter", urteilte der aktuelle Abwehrchef aus der Ferne. "Sie haben ein bisschen Lehrgeld bezahlt am Anfang, haben sich aber gefangen. Das ist eine gute Mannschaft, dennoch glaube ich, wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, dem HSV wehtun können."