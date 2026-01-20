St. Paulis Abwehrboss Hauke Wahl überzeugt: "Wissen, wie wir dem HSV wehtun können"
Hamburg - Die Vorfreude ist groß! Das Derby am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen den HSV ist für St. Paulis Abwehrspieler Hauke Wahl (31) als gebürtiger Hamburger noch mal einen Tick mehr besonders. Der Druck ist aber enorm.
Durch die Niederlage in Dortmund sind die Kiezkicker auf den letzten Tabellenplatz gerutscht, der Abstand zu den Nicht-Abstiegsrängen wird immer größer. Eric Smith (29) hatte unmissverständlich klargemacht, dass das Derby am Freitag "das wichtigste Spiel der Saison" sei. Ganz so weit wollte Wahl nicht gehen.
"Für die Fans und den Verein ist es natürlich das wichtigste, aber für uns als Mannschaft, wenn man sich die Punkte ansieht, ist ab jetzt jedes Spiel das wichtigste", erklärte der 31-Jährige.
Im Hinspiel hatte St. Pauli den HSV noch klar in die Schranken gewiesen, es war ein Klassenunterschied zu erkennen gewesen. "Wenn man zu null spielt und gewinnt, hat man meistens nicht viel falsch gemacht", meinte Wahl und sprach von einem der besten Saisonspiele. "Ich fand, dass wir wirklich sehr dominant gespielt haben, dass wir in den Zweikämpfen sehr präsent waren."
Seitdem hat sich beim Stadtnachbarn aus Stellingen aber viel getan. Personell wurde nachgebessert und mittlerweile steht man auch fünf Zähler vor St. Pauli. "Sie haben viele neue Spieler und sind deutlich gefestigter", urteilte der aktuelle Abwehrchef aus der Ferne. "Sie haben ein bisschen Lehrgeld bezahlt am Anfang, haben sich aber gefangen. Das ist eine gute Mannschaft, dennoch glaube ich, wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, dem HSV wehtun können."
FC St. Pauli: Hinspiel war für Hauke Wahl das "erste richtige Derby" gegen den HSV
Dass er früher einmal selbst HSV-Fan als Kind war, ist mittlerweile Geschichte, wie Wahl bekräftigte. "Das ist gefühlt 100 Jahre her", sagte er und verwies darauf, dass es stark abgeebbt ist, seitdem er Fußball-Profi geworden ist.
Dennoch merke natürlich in der Stadt und auch in seinem Umfeld, welche Bedeutung das Derby hat. "Ich habe das früher als Kind miterlebt und jetzt ein Teil davon zu sein, ist etwas ganz Besonderes", gab er zu. Von Anspannung wollte er aber nicht reden. "Vielmehr ein Knistern. Als Profi-Fußballer will man solche Spiele immer haben, weil man dabei sein will."
Bislang hat er mit dem HSV keine so schlechten Erfahrungen gemacht - von zwölf Duellen hat er drei gewonnen und nur zwei verloren. "Das Hinspiel war mich als St.-Pauli-Spieler der erste Derbysieg, weil es ein richtiges Derby für mich war", spielte er auf seine Kieler Vergangenheit und die "Nord-Duelle", wie er sie nannte, an.
Auch die seien besonders gewesen, vor allem der 3:0-Erfolg im Volkspark beim ersten Zweitliga-Spiel der Rothosen nach dem Abstieg, doch die Partie Ende August vergangenen Jahres war noch mal eine andere Hausnummer. "Trotzdem werden die Spiele für immer in meiner Erinnerung bleiben."
So wie hoffentlich auch das Derby am Freitag. Denn für St. Pauli ist es aus sportlicher Sicht einen Tick mehr noch von großer Bedeutung als für den HSV.
