So krass hat sich der HSV seit dem Derby-Hinspiel verändert

Hamburg - " Hamburg ist braun-weiß! FC St. Pauli fegt über den HSV hinweg ", titelte TAG24 am 29. August des vergangenen Jahres. Zuvor hatten die Kiezkicker den Rothosen im Stadtderby-Hinspiel keine Chance gelassen und völlig verdient mit 2:0 triumphiert.

Im Stadtderby-Hinspiel durfte der FC St. Pauli jubeln, während dem HSV nichts als Enttäuschung blieb. © WITTERS

Während aufseiten der St. Paulianer kräftig gefeiert wurde, herrschte beim Rautenklub Ernüchterung. Der große Stadtrivale wirkte nach einem Jahr in der Bundesliga meilenweit enteilt, die Frage nach dem besten Klub in Hamburg stellte sich gar nicht mehr.

Heute, fast fünf Monate später, hat sich allerdings vieles verändert. St. Pauli ist nach starkem Saisonstart zwischenzeitlich völlig abgestürzt und geht als Tabellenletzter ins Rückspiel am Freitag (20.30 Uhr). Der HSV stabilisierte sich nach schwierigem Start und ist mit 17 Punkten und Platz 14 absolut im Soll.

Die Entwicklung der Rothosen zeigt sich dabei allein schon beim Blick auf das Personal. Aus der Startelf des Hinspiels könnten womöglich nur noch fünf Akteure auch im Rückspiel am Freitag von Beginn an auf dem Platz stehen.

Neben Keeper Daniel Heuer Fernandes (33) sind das die Defensivspieler Daniel Elfadli (28), Nicolas Capaldo (27) und Miro Muheim (27) sowie Mittelfeldmotor Nicolai Remberg (25).