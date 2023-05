St. Paulis David Nemeth nach fast fünf Monaten voll zurück im Mannschaftstraining

Hamburg - So hatte er sich sein erstes Jahr beim FC St. Pauli sicherlich nicht vorgestellt: Abwehrspieler David Nemeth (22) kommt verletzungsbedingt nur auf acht Einsätze in dieser Saison.

St.-Pauli-Innenverteidiger David Nemeth (22) ist nach fast fünfmonatiger Verletzungspause wieder voll zurück im Mannschaftstraining der Kiezkicker. (Archivfoto) © IMAGO/MIS

Zu Beginn der Spielzeit wurde der Neuzugang von einem Muskelfaserriss ausgebremst, verpasste die ersten vier Pflichtspiele der Kiezkicker in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal.

Ab dem 4. Spieltag gehörte er dann zur Stammelf der Braun-Weißen, ehe ihn Anfang Oktober eine langwierige Schambeinentzündung komplett stoppte. Seit nunmehr fast fünf Monaten stand der 22-Jährige keine Minute mehr auf dem Platz.

Doch nun gibt es Licht am Ende des Tunnels: Nachdem der Österreicher in der vergangenen Woche bereits Teile des Mannschaftstrainings sowie ein individuelles Programm absolviert hatte, kehrte er Anfang dieser Woche endgültig zurück.

Am gestrigen Dienstag nahm der Innenverteidiger am kompletten Mannschaftstraining teil, schreckte auch vor Zweikämpfen nicht zurück - ein gutes Zeichen.

Möglicherweise kommt der Defensivakteur sogar in dieser Saison noch einmal zum Einsatz? Vier Spiele - beim SV Darmstadt 98 am Samstag, gegen Fortuna Düsseldorf am 13. Mai, bei Holstein Kiel am 19. Mai und gegen den Karlsruher SC am 28. Mai - bleiben ihm noch.