St.-Pauli-Verteidiger fällt nach Knie-OP weiterhin monatelang aus

Hamburg - St.-Paulis Karol Mets (31) wurde am Donnerstag erfolgreich am Knie operiert. Der Abwehrspieler hatte schon länger Probleme mit der Patellasehne.

Karol Mets (31, r.) im Zweikampf mit Bayerns Leroy Sané (29) im Hinspiel im November 2024. © Christian Charisius/dpa

Wie der Verein am Freitagvormittag mitteilte, hat sich der 31-Jährige am Donnerstag der Operation am rechten Knie unterzogen.

Der Verteidiger wurde vom Knie-Spezialisten Prof. Dr. Karl-Heinz Frosch am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) behandelt.

Aufgrund der Genesungszeit wird Mets für die Kiezkicker in den kommenden Monaten nicht auf dem Platz stehen können.

Die letzten Partien in der heißen Phase - die im Falle sogar über einen Verbleib in der Bundesliga entscheiden - wird der FCSP-Spieler somit nur von der Tribüne beobachten können.